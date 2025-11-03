Avalara lance Avi et un réseau d'agents de conformité sécurisés - Conçus pour l'action, pensés pour le contrôle humain

Au-delà de l'automatisation, au-delà des chatbots : bienvenue dans l'ère de la fiscalité et de la conformité agencéesTM

PARIS, 3 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Avalara, Inc., leader dans le domaine de la fiscalité et de la conformité, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Avi et d'un nouveau réseau d'agents IA intelligents, la première main-d'œuvre au monde alimentée par l'IA pour l'automatisation de la fiscalité et de la conformité. Ces agents IA connectés travaillent avec vous et pour vous, exécutant des processus essentiels sous votre supervision. En combinant la précision de l'IA et le jugement humain, Avi et son réseau d'agents IA donnent aux entreprises la confiance nécessaire pour laisser les tâches fiscales et de conformité s'exécuter automatiquement, tout en conservant un contrôle et une transparence totale.

« Les capacités croissantes des agents d'Avalara font passer l'intelligence et l'autonomie à un niveau supérieur, sans compromettre le contrôle ou la sécurité », a déclaré Scott McFarlane, CEO et cofondateur d'Avalara. « Nos clients nous font confiance depuis des décennies pour protéger leurs données et leurs processus de conformité, et les nouveaux agents IA d'Avalara fonctionnent dans le même cadre sécurisé et vérifiable. »

Contrôle humain par conception

La plateforme Agentic Tax and ComplianceTM d'Avalara repose sur un principe simple : l'automatisation ne doit jamais signifier une perte de contrôle. Chaque agent IA d'Avalara fonctionne avec des points de contrôle intégrés pour examen et approbation par des humains, garantissant ainsi aux entreprises le contrôle total de chaque action de conformité, des déclarations fiscales aux enregistrements, avec une visibilité prête pour l'audit à chaque étape.

Sécurité de niveau entreprise

Chaque agent IA fonctionne dans le périmètre de sécurité établi par Avalara, en utilisant les mêmes cadres d'authentification, de chiffrement et de gouvernance des données que ceux utilisés sur la plateforme Agentic Tax and ComplianceTM d'Avalara.

Découvrez Avi et notre réseau d'agents de conformité IA

Avi est l'agent IA principal d'Avalara. Il coordonne le réseau d'agents de conformité IA d'Avalara qui gèrent toutes les fonctions de conformité essentielles, de la détermination et la déclaration fiscales à la validation des certificats d'exonération, l'enregistrement, la taxe foncière, la déclaration et la recherche, chacune avec des points de contrôle intégrés pour vérification humaine.

Détermination fiscale mondiale, déclaration fiscale et rapprochement

Avi peut intégrer vos données transactionnelles en toute sécurité, identifier les juridictions fiscales, calculer les taux, appliquer les règles, valider les exonérations et générer les déclarations fiscales. Ensuite, après votre accord, il se connecte aux portails appropriés, dépose les déclarations fiscales, vérifie les confirmations et rapproche les registres comptables.

Validation des certificats d'exonération

Les agents IA spécialisés dans les exonérations analysent les nouveaux certificats d'exonération téléchargés par les clients, vérifient les données auprès des registres officiels et mettent à jour les dossiers, garantissant ainsi une meilleure conformité avec un minimum d'intervention humaine.

Classification transfrontalière, tarifs douaniers et restrictions commerciales

Les agents IA transfrontaliers classifient les produits selon le Système harmonisé (SH) ou les codes tarifaires, déterminent les droits de douane et vérifient les listes de restrictions commerciales.

Enregistrement des entreprises et des licences

Les agents IA chargés de l'enregistrement préparent les documents d'enregistrement, les déposent auprès des autorités locales, puis reçoivent et stockent les enregistrements des entreprises et des licences.

Taxe foncière

Les agents IA immobiliers acquièrent des données sur les immobilisations, les classent en fonction de leur emplacement et de leur amortissement fiscal, et préparent et déposent les déclarations fiscales sur les biens personnels.

Rapports prêts pour l'audit et informations détaillées au niveau des transactions

Les agents IA de reporting génèrent en continu des rapports rapprochés, faciles à comprendre et prêts pour l'audit, et fournissent des informations approfondies alimentées par l'IA, reliant chaque chiffre à sa transaction source, ce qui augmente la préparation et la confiance en matière d'audit, tout en réduisant le coût de celui-ci.

Recherche de contenu fiscal avec citations faisant autorité

Les agents IA de recherche analysent et résument les principales sources fiscales (lois, taux, règles et mises à jour réglementaires) et mettent en avant le contenu fiscal et de conformité de premier ordre d'Avalara de manière facile à trouver et à lire, grâce à l'IA, avec des citations vérifiables.

Facturation électronique et rapports en direct (ELR)

Les agents IA ELR aident les entreprises à respecter les obligations fiscales en temps réel dans le monde entier. En se connectant directement à des points d'accès certifiés par les pouvoirs publics, le réseau d'agents IA d'Avalara permet de garantir que chaque facture est validée, conforme et prête pour l'audit avant d'être envoyée.

Gestion des notifications

Les agents IA de gestion des notifications automatisent la manière dont les entreprises traitent les notifications des autorités fiscales, en utilisant l'IA pour classer, acheminer et suivre les notifications jusqu'à leur résolution. Résultat : des réponses plus rapides, moins de pénalités et une visibilité complète dans toutes les juridictions.

Grâce à la vaste expertise mondiale et à l'infrastructure IA avancée d'Avalara, Avi et son réseau d'agents IA s'adaptent de manière transparente, des tâches individuelles aux opérations à l'échelle de l'entreprise. Avi délègue, supervise et coordonne les agents IA tout en offrant aux équipes financières une visibilité, une auditabilité et un contrôle complet.

Comment ça marche : exécution par des agents, supervision humaine

Le réseau d'agents de conformité IA d'Avi et d'Avalara combine exécution autonome et gouvernance de niveau entreprise. Lorsque vous attribuez une tâche, Avi la décompose en étapes, la délègue à des agents IA spécialisés et coordonne les actions des agents, offrant une visibilité complète tout au long du processus.

Par exemple, lorsque vous demandez à Avi de préparer votre déclaration d'impôts, Avi récupère et valide les données, applique les règles locales, génère les déclarations et les soumet à votre approbation, ne les déposant que lorsque vous donnez votre accord.

Analyse – Les agents IA d'Avi ingèrent et valident les données transactionnelles, appliquent les règles spécifiques à chaque pays et calculent les obligations fiscales. Préparation – Les agents IA génèrent la déclaration fiscale. Révision humaine – Vous ou votre équipe pouvez inspecter, modifier et approuver la déclaration fiscale. Dépôt et confirmation – Une fois approuvée, Avi dépose la déclaration fiscale, confirme son acceptation, rapproche les montants et conserve une trace prête pour l'audit.

Cette collaboration garantit que rien n'est déposé sans votre accord, mais une fois autorisé, chaque étape en coulisses, de la validation à la soumission sur le portail, est gérée de manière autonome.

Démonstration : Découvrez comment Avi remplit votre déclaration de revenus de manière autonome: https://avlr.co/AviA2A

Conçu pour l'économie des agents : demandez à votre agent d'appeler notre agentTM

Avi fonctionne de manière transparente avec les humains et d'autres systèmes d'IA. Tout agent IA tiers prenant en charge le protocole Google A2A peut collaborer en toute sécurité avec les agents IA d'Avalara — « Demandez à votre agent d'appeler notre agent™ ».

Avi est disponible partout où travaillent les professionnels de la fiscalité, notamment :

Avi Browser Agent – Automatise la configuration et l'installation de l'ERP avec Avalara, et attribue des tâches à Avi.

– Automatise la configuration et l'installation de l'ERP avec Avalara, et attribue des tâches à Avi. Avi pour Microsoft Outlook – Numérise les factures entrantes et applique les règles fiscales en temps réel.

– Numérise les factures entrantes et applique les règles fiscales en temps réel. Avi pour NetSuite – Avalara est l'un des premiers bénéficiaires du badge AI Elite de NetSuite, qui permet la configuration et l'installation en un clic, ainsi que l'attribution de tâches à Avi.

– Avalara est l'un des premiers bénéficiaires du badge AI Elite de NetSuite, qui permet la configuration et l'installation en un clic, ainsi que l'attribution de tâches à Avi. Avi pour Gemini Enterprise – Retrouvez Avi sur des places de marché tierces telles que Gemini Enterprise de Google et tirez parti de la technologie A2A pour interagir avec le réseau d'agents d'Avalara.

Les développeurs peuvent également s'intégrer directement via les serveurs MCP d'Avalara, disponibles sur developer.avalara.com.

Les partenaires et les intégrateurs peuvent facilement intégrer Avi et nos serveurs MCP dans les solutions d'agents qu'ils développent pour résoudre des problèmes de conformité complexes.

Propulsé par ALFA : le cerveau derrière la conformité sécurisée et agentique

Au cœur de cette plateforme se trouve ALFA, le cadre LLM d'Avalara pour les applications agentique. ALFA alimente chaque agent IA avec une architecture axée sur la sécurité et comprend :

Des LLM d'entreprise avec isolation des données provenant d'Amazon, Anthropic, Google, Meta, Microsoft et OpenAI

Des SLM propriétaires ajustés sur des milliards de points de données de conformité

Des bibliothèques de prompts, des garde-fous, des raisonnements, des actions, des bases de données RAG, des frameworks agents tiers, des API, des SDK

Une architecture agentique extensible

ALFA garantit que chaque agent IA Avalara répond aux normes de niveau entreprise en matière de performances, de fiabilité et de protection des données.

Une sécurité de niveau entreprise alliée à une conformité agentique

La plateforme agentique d'Avalara allie autonomie, transparence et confiance, et est spécialement conçue pour assurer la conformité à grande échelle. Voici ses principales caractéristiques :

Basée sur le cadre de sécurité éprouvé d'Avalara : SOC 2, ISO 27001, etc.

Exécution autonome avec gouvernance : Avi et notre réseau d'agents IA agissent dans des limites sécurisées et vérifiables

Intégration transparente : fonctionne de manière native avec les ERP, les places de marché et les systèmes de facturation électronique

Contenu mondial et fiable : règles et taux fiscaux sélectionnés par l'IA et vérifiés par des humains pour 195 pays

Pistes d'audit prêtes à l'emploi : chaque action est traçable et vérifiable

Infrastructure résiliente : déploiements multi-cloud (AWS, Azure, GCP, OCI) avec redondance en temps réel

Disponibilité

Déploiement mondial prévu au quatrième trimestre 2025

Programmes d'accès anticipé disponibles auprès de certains partenaires commerciaux

À propos d'Avalara

Avalara est le leader des solutions de fiscalité et de conformité basées sur des agents IA. Depuis plus de deux décennies, Avalara a développé l'une des bibliothèques de contenu fiscal et d'intégrations les plus complètes du secteur, soutenant plus de 43 000 entreprises et entités gouvernementales dans plus de 75 pays. Les agents IA spécialement conçus par la société automatisent les processus de conformité de bout en bout avec une plus grande précision, du calcul des impôts et des déclarations fiscales à la gestion des certificats d'exonération, et bien plus encore. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Avalara.com.

