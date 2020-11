Avantor® ouvre un nouveau site de stockage d'échantillons biologiques en Europe pour soutenir la demande croissante en matière de recherche scientifique et d'essais cliniques

Une installation de pointe à proximité de Francfort (Allemagne) qui accroît la portée géographique d'Avantor

Un investissement qui soutient la mondialisation et le nombre croissant d'essais cliniques, la formulation rapide d'un vaccin pour la COVID-19 ainsi que le développement d'un volume toujours plus élevé de médicaments

FRANCFORT, Allemagne, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (NYSE : AVTR), un leader mondial dans la fourniture de produits et services essentiels pour les professionnels des Sciences de la Vie, des technologies de pointe et de l'industrie des matériaux appliqués, a ouvert aujourd'hui son nouveau site de stockage d'échantillons biologiques et d'archivage en Europe. Stratégiquement situé à proximité de l'aéroport de Francfort (Allemagne), ce nouveau site permet aux scientifiques d'avoir accès à leurs échantillons, pour effectuer leurs recherches, leurs analyses ou valider leurs travaux, dans un délai de 24 heures.

« Le nombre d'essais cliniques en matière de Recherche & Développement (R&D) à visée thérapeutique continue de rapidement croître partout dans le monde. Les échantillons et éléments de recherche qui y sont associés requièrent un soin tout particulier et un traitement méticuleux afin d'assurer la validité des essais en question » a déclaré Christophe COUTURIER, Executive Vice President, Services chez Avantor. « Ce besoin critique de vitesse et d'agilité n'est que renforcé par la pandémie de COVID-19 en cours et par la course à laquelle nous assistons pour développer des thérapies sûres et efficaces face au virus, que cela passe par un réexamen de découvertes déjà faites ou en ayant recours à l'innovation. Avantor peut stocker des échantillons destinés aux essais, et à mesure que les efforts de production d'un vaccin s'intensifient, nous pourrons aider les fabricants à stocker leur substance médicamenteuse de base, laquelle peut impliquer des volumes importants. »

M. COUTURIER ajoute : « Nous sommes fiers de notre héritage, constitué de plus de 40 ans d'expérience en matière de stockage d'échantillons biologiques. Au cours de ces années, Avantor a stocké plus de 100 millions d'éléments de recherche et n'a jamais failli à restituer le moindre d'entre eux à son propriétaire. C'est là un exemple de plus de la façon dont nous faisons avancer la science pour contribuer à un monde meilleur. »

Le nouveau site de stockage d'échantillons biologiques et d'archivage d'Avantor a reçu la certification internationalement reconnue DGNB, statut « Gold », pour les performances du bâtiment en matière de construction durable. Celle-ci prend en compte les coûts d'exploitation ainsi qu'un ensemble de critères écologiques, économiques et socioculturels. Ce nouveau site complémente l'établissement de référence dont dispose l'entreprise à Leesburg, Virginie (États-Unis) ainsi que celui situé près de Nice (France).

A propos d'Avantor

Avantor®, entreprise listée au Fortune 500, est un leader Mondial dans la fourniture de produits et services essentiels pour ses clients de la biopharmaceutique, de la santé, de l'éducation, de la Recherche Publique, des technologies de pointe et de l'industries des matériaux appliqués. Nos gammes sont utilisées dans pratiquement toutes les étapes des plus importantes opérations de recherche, de développement et de production dans les secteurs que nous servons. L'une de nos plus grandes forces réside dans notre infrastructure mondiale, stratégiquement placée pour répondre au mieux aux besoins de nos clients. Nos capacités nous permettent de servir plus de 225 000 sites de clients et nous donne un accès privilégié aux laboratoires de recherche et aux scientifiques de plus de 180 pays.

Nous faisons avancer la science pour contribuer à un monde meilleur.

SOURCE Avantor and Financial News