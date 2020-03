AvaTrade présente la meilleure expérience de trading mobile d'options

Les clients d'AvaTrade peuvent désormais trader sur AvaOptions – une nouvelle plateforme avancée comprenant, entre autres, le trading de Forex et d'options.

DUBLIN, 25 mars 2020 /PRNewswire/ -- En ces temps d'incertitude, AvaTrade, un grand courtier primé de CFD, non seulement maintient ses activités, mais propose aussi l'expérience de trading mobile la plus innovante, technologiquement avancée et facile à utiliser de toute l'industrie – spécialement conçue pour les traders de Forex et d'options.

AvaOptions Mobile est une nouvelle plateforme avancée, comprenant le trading de Forex et d'options, la gestion des risques, des signaux de trading, des graphiques sur mesure, un calendrier économique et bien plus encore. Cette plateforme est intuitive et éducative, avec un Guide stratégique intégré pour plus d'une dizaine de stratégies d'options pouvant être exécutées en quelques clics seulement, et une Interface utilisateur graphique (GUI) qui affiche les risques et les récompenses de chaque trade dans le contexte des résultats passés et de possibilités futures.

"Le trading d'options n'a jamais été plus simple et le trading de Forex n'a jamais été plus clair", affirme M. Dáire Ferguson, PDG d'AvaTrade. "Nous pensons que nos traders méritent le meilleur et, grâce à cette excellente application, nous continuerons de leur fournir de nombreuses autres technologies et plateformes innovantes".

Pour en savoir plus sur AvaOptions, rendez-vous sur www.avatrade.fr ou cherchez AvaOptions dans les boutiques Google Play et Apple Store.

À propos d'AvaTrade

AvaTrade, un courtier régulé et primé en Forex et CFD, a été fondé en 2006 et propose plus de 1000 instruments financiers, en plus de toute une gamme de grandes plateformes de trading, y compris l'application mobile de pointe AvaTradeGO. Les clients bénéficient de gestionnaires de compte personnels, d'une gamme complète d'outils éducatifs et d'un service clients multilingue. AvaTrade s'accommode aux traders de tous niveaux et garantit un trading sécurisé grâce à un cryptage avancé et des comptes totalement ségrégués. AvaTrade est régulé à travers huit juridictions et il a récemment reçu le prix du Courtier le plus régulé de 2020 par l'une des plus grandes publications de l'industrie - The European.

