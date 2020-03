AvaTrade présente MetaTrader 5

Le courtier mondialement régulé vient d'ajouter MetaTrader 5 à sa grande variété de plateformes, la plateforme très performante pour le marché des devises

DUBLIN, 2 mars 2020 /PRNewswire/ -- AvaTrade, grand courtier en Forex et CFD, est fier d'annoncer le lancement de MetaTrader 5, qui vient s'ajouter à une gamme déjà très complète de plateformes de trading, dont l'application mobile de pointe AvaTradeGO, DupliTrade et AvaOptions, entre autres. Cet ajout place l'une des sociétés les plus anciennes et les plus fiables du secteur dans l'univers des obligations, actions, options vanille et autres catégories d'actifs.

MetaTrader 5 est plus avancée que la version précédente, elle est plus facile à utiliser et offre un grand choix d'actifs. Et pourtant, cette plateforme dispose de la même présentation basique que MetaTrader 4, ce qui vous permettra de vous familiariser avec la nouvelle plateforme en un rien de temps.

MetaTrader 5 offre un nombre quasi-illimité d'actions, d'obligations, d'options et de contrats à terme par rapport aux plus de 1.200 paires de devises, cryptomonnaies et CFD de MetaTrader 4. Elle est dotée d'une interface améliorée, deux nouveaux types d'ordres, un calendrier économique, une compatibilité EA et un puissant environnement de test EA – le tout depuis une plateforme multilingue pour une utilisation optimale.

"MetaTrader 5 place AvaTrade au devant de la scène du trading en ligne", affirme M. Dáire Ferguson, PDG d'AvaTrade. "Nous croyons en des possibilités infinies et fournissons le meilleur à nos clients. C'est pour cela que ce lancement de MetaTrader 5 est un si bonne nouvelle, car il est en parfaite corrélation avec l'environnement de trading que nous souhaitons offrir à nos clients".

Pour en savoir plus sur AvaTrade, rendez-vous sur: www.avatrade.fr/trading-platforms/metatrader-5

À propos d'AvaTrade

AvaTrade, un courtier régulé et primé de Forex et CFD, a été fondé en 2006 et offre plus de 1000 instruments financiers, en plus d'une suite complète de grandes plateformes de trading, dont l'application mobile de pointe AvaTradeGO. Les clients d'AvaTrade bénéficient de gestionnaires de compte personnels, d'une gamme complète d'outils éducatifs et d'un service clients multilingue. AvaTrade convient aux traders de tous niveaux et offre un trading sécurisé grâce à un cryptage avancé et des comptes ségrégués. AvaTrade est régulé dans neuf juridictions. Il a récemment été primé Courtier le plus régulé de 2020 par l'une des plus grandes publications du secteur - The European.

