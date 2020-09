AvaTradeGO nommée Meilleure application de trading du Forex sur mobile par les Global Forex Awards 2020

DUBLIN, 24 septembre 2020 /PRNewswire/ -- AvaTrade, l'un des brokers de CFD les plus importants et les plus réglementés du marché, est ravi d'annoncer qu'il a été récompensé par le prix de la « Meilleure plateforme/application de trading mobile du Forex - Monde » pour AvaTradeGO.

Les Global Forex Awards 2020 mettent en avant les technologies de pointe, et les gagnants sont récompensés sur la base du vote du public.

« Il suffit de quelques secondes pour installer notre application de trading mobile AvaTradeGO et commencer à trader. Les utilisateurs peuvent accéder directement aux marchés boursiers mondiaux, qu'ils pensaient peut-être auparavant réservés aux banques d'investissement et aux fonds spéculatifs », déclare Dáire Ferguson, directeur général à AvaTrade. « Les gens réalisent désormais qu'ils peuvent rejoindre le monde du trading en un clic. Nous sommes très fiers de l'application que nous avons créée et ravis d'être récompensés par les Global Forex Awards. »

« Félicitations à AvaTrade et plus particulièrement à l'équipe produit d'AvaTradeGO », déclare Archie Humphries, directeur à Holiston Media. « Être choisis comme gagnants mondiaux dans cette catégorie de prix hautement compétitive est amplement mérité et la reconnaissance de leur technologie innovante contribue à faire progresser le trading mobile. »

AvaTradeGO rend le trading plus simple que jamais. L'application fournit aux utilisateurs des conseils détaillés sur l'ouverture des trades, des commentaires sur l'activité et une assistance chaque fois que nécessaire. Les traders peuvent gérer plusieurs comptes et basculer entre les comptes démo, réels et à spreads fixes, pour obtenir toutes les données nécessaires sur les trades. Un tableau de bord sophistiqué, accompagné d'un ensemble d'outils de gestion intuitifs, de graphiques clairs, d'une fonction de zoom pour plus de détails et de nombreuses autres fonctionnalités utiles uniques à cette application offrent une expérience utilisateur conviviale.

Les clients d'AvaTrade peuvent également activer AvaProtect. AvaProtect est une solution révolutionnaire conçue pour apporter aux traders une certaine tranquillité d'esprit, en veillant à ce que leurs trades soient protégés des mouvements défavorables du marché. Les utilisateurs définissent une période pendant laquelle ils souhaitent être protégés et si, à la fin de cette période, la position protégée a perdu de sa valeur, AvaTrade rembourse la perte. C'est un must pour tous les traders, en particulier en ces temps volatils.

Alors que la pandémie COVID-19 continue d'avoir un impact sur les communautés du monde entier, les Global Forex Awards soutiendront le COVID-Solidarity Response Fund pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avec un don financier qui aurait autrement été utilisé pour accueillir la fête/cérémonie officielle des lauréats. Les personnes et organisations qui souhaitent lutter contre la pandémie et soutenir l'OMS et ses partenaires peuvent désormais faire un don via le site Internet à l'adresse www.COVID19ResponseFund.org

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :



Finn Partners pour AvaTrade

Tél. : +44 20 3217 7060

E-mail : [email protected]

À propos d'AvaTrade

AvaTrade est l'un des brokers de CFD les plus importants et les plus réglementés au monde. Réglementée dans sept juridictions et offrant à ses clients une assistance et des services 24h/24 dans plus de 20 langues, l'organisation maintes fois primée est fière d'aider ses utilisateurs à trader en toute confiance, quel que soit leur niveau ou leur expérience. AvaTrade donne accès à des spreads ultra-réduits sur plus de 1 000 instruments de trading, dont notamment AvaOptions, Metatrader 4/5 et son dernier outil de gestion des risques, AvaProtect. Cela est effectué à la fois grâce à son web trader et à son application mobile de pointe, AvaTradeGO, qui fournit à sa clientèle (plus de 300 000 traders dans 150 pays) une gamme variée d'options de trading, répondant à une grande variété de besoins et d'intérêts. Récemment récompensé comme Broker n° 1 par le Meilleur programme d'affiliation européen par un investisseur international, et Meilleure application de plateforme de trading mobile du Forex par les Global Forex Awards, AvaTrade est un pionnier du secteur, engagé à créer une expérience utilisateur juste et de meilleure qualité pour les clients particuliers.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.avatrade.fr

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1083911/AvaTrade_Logo.jpg

Liens connexes

http://www.avatrade.fr



SOURCE AvaTrade