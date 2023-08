Avec Heero, personnalisez en ligne le plan de financement de votre rénovation énergétique

PARIS, 24 août 2023 /PRNewswire/ -- Deux ans après l'entrée en vigueur de la Loi climat, le 22 août 2021, l'un des freins à la rénovation énergétique massive du parc de logements reste le financement du reste-à-charge, c'est-à-dire le montant des travaux à financer une fois les aides déduites. Pour accompagner au mieux les propriétaires, heero propose désormais un parcours digital complet avec une offre de crédit incluant l'avance des aides publiques et la possibilité de personnaliser son plan de financement.

En dépit des aides à la rénovation, le reste-à-charge constitue un frein à la rénovation

Depuis le 1er janvier 2023, la plateforme heero - qui accompagne les particuliers dans le financement de leur projet de rénovation et l'obtention des aides - constate une hausse du montant moyen des travaux de rénovation de plus de 24 % : 16 200 € contre 13 010 € en 2022. Sur ce montant moyen de travaux, les aides atteignent en moyenne 2 442 € soit 15 % du devis.

La possibilité de financer son projet de rénovation à crédit, avec avance des aides et d'optimiser le montant de sa mensualité via un nouveau parcours digital

Heero a ainsi lancé une offre pour financer les travaux des particuliers via un prêt personnel bancaire qui permet de bénéficier d'une avance des aides à la rénovation, évitant ainsi aux particuliers de mobiliser leur épargne, puis de patienter plusieurs semaines une fois ceux-ci terminés pour obtenir le versement des aides (en moyenne 2 à 3 mois après la fin des travaux soit au total un délai de 5 à 8 mois après la signature du devis des travaux). En outre heero propose un parcours digital permettant de visualiser le financement de son projet, la répartition entre les aides, le reste-à-charge et le crédit, mais également de personnaliser la durée de son crédit et sa mensualité.

« Avec cette offre de financement, heero rend plus transparent et compréhensible le financement de la rénovation avec l'objectif d'inciter davantage à la rénovation globale et participer ainsi, à notre échelle, à la transition énergétique. Nous avons bien conscience, en particulier dans le contexte économique actuel, que le financement est la clé pour accélérer la rénovation du parc de logements et que les seules aides publiques ne peuvent suffire… » conclut Romain Villain.

