Avec Neuralink, Elon Musk ouvre une nouvelle ère pour 21 patients atteints de paralysie sévère

Après les premiers résultats cliniques concrets obtenus en 2025, 21 patients souffrant de graves handicaps et immobilisées rejoignent les nouveaux essais début 2026.

2026 marque également le lancement de Blindsight, un programme destiné à restaurer des perceptions visuelles chez des personnes non voyantes

PARIS, 17 février 2026 /PRNewswire/ -- Neuralink, entreprise de neurotechnologie fondée par Elon Musk, franchit une étape déterminante dans le développement d'interfaces cerveau-machine destinées à traiter certaines des pathologies neurologiques les plus invalidantes.

En 2025, les premiers résultats tangibles ont confirmé le potentiel des premières applications cliniques de Neuralink. Grâce au programme Telepathy, des patients atteints de paralysie sévère ont pu interagir avec des dispositifs numériques par la seule activité cérébrale. Ces avancées ont ainsi permis à des personnes jusque-là privées d'autonomie de reprendre des activités essentielles, écrire des messages, naviguer sur un ordinateur, travailler à distance ou encore partager des moments ludiques en famille.

Début 2026, 21 patients sont désormais inclus dans les essais cliniques, confirmant l'accélération du programme. À travers Neuralink, Elon Musk poursuit l'objectif de redonner à des milliers de personnes de l'autonomie à des personnes privées de mobilité ou de communication.

« J'espère que cela représentera un véritable progrès pour les patients et leurs familles », souligne Elon Musk. « Notre objectif est d'ouvrir des perspectives nouvelles à celles et ceux dont les capacités ont été lourdement altérées par la maladie ou un accident. »

Plusieurs patients ont déjà témoigné des effets concrets de cette technologie. Parmi eux :

Brad Smith , atteint de sclérose latérale amyotrophique (SLA) et privé de parole, parvient aujourd'hui à communiquer et à produire du contenu grâce à l'implant Neuralink, combiné aux technologies d'intelligence artificielle développées par xAI, qui permettent notamment de restituer sa voix.

, atteint de sclérose latérale amyotrophique (SLA) et privé de parole, parvient aujourd'hui à communiquer et à produire du contenu grâce à l'implant Neuralink, combiné aux technologies d'intelligence artificielle développées par xAI, qui permettent notamment de restituer sa voix. Alex Conley , paralysé à la suite d'une lésion médullaire, contrôle des outils numériques et explore des applications liées à l'assistance physique, réduisant sa dépendance quotidienne.

, paralysé à la suite d'une lésion médullaire, contrôle des outils numériques et explore des applications liées à l'assistance physique, réduisant sa dépendance quotidienne. Noland Arbaugh, devenu tétraplégique après un accident, a retrouvé la capacité d'utiliser un ordinateur et d'interagir de manière autonome avec son entourage.

Les résultats obtenus tout au long de l'année 2025 s'inscrivent dans un cadre clinique rigoureux. L'augmentation du nombre de participants aux essais en 2026 marque un véritable changement d'échelle.

L'année 2026 sera également marquée par le déploiement du programme Blindsight. Ce projet vise à explorer la possibilité de générer une perception visuelle chez des personnes non voyantes en stimulant directement les zones du cortex impliquées dans le traitement de l'information visuelle. L'approche retenue repose sur une progression graduelle. Elle consiste à débuter par une perception visuelle de faible résolution, puis à améliorer progressivement la précision, la stabilité et la richesse des signaux transmis au cerveau.

Depuis la création de Neuralink, Elon Musk inscrit ces développements dans une vision plus large celle d'une innovation technologique mise au service de la levée des limitations les plus sévères auxquelles sont confrontés certains patients.

« La technologie doit servir à rendre aux personnes ce que la maladie ou l'accident leur ont retiré, la capacité d'agir, de communiquer, de décider par elles-mêmes. Si nous pouvons restaurer ne serait-ce qu'une partie de cette autonomie, alors nous changeons concrètement la trajectoire de vies entières, ainsi que celle de leurs familles. » déclare-t-il.

À travers Neuralink, cette ambition se traduit par une approche structurée, progressive et cliniquement encadrée, visant à transformer des avancées scientifiques en bénéfices tangibles pour les patients.

