Avec une tournée mondiale réservée aux opérateurs, OSlash réécrit la collecte de fonds pour les startups SaaS

Fondée par des vétérans en matière de SaaS, Ankit Pansari et Shoaib Khan, OSlash est actuellement évaluée à 50 millions de dollars. La société prévoit d'utiliser les fonds pour lancer le recrutement aux États-Unis et en Europe et de développer sa fonction de recherche d'entreprise qui rassemble des informations à partir d'applications disparates.

« C'est formidable d'avoir des cadres supérieurs des entreprises que nous aimons. Leur expertise en SaaS permet assurément à tous de bénéficier d'un meilleur produit », a déclaré le PDG, Ankit Pansari.

« Avec les applications Web qui deviennent monnaie courante, nous sommes tous constamment submergés par le volume d'information éparpillé entre différentes applications. Il est urgent de disposer d'une meilleure façon de naviguer et de partager le travail. Au cours des prochains mois, nous voulons profiter du grand tournant affectant le monde du travail et qui concerne l'endroit où le travail se fait : travail hybride, télétravail ou méta-travail », a-t-il ajouté.

Actuellement, OSlash est utilisé par plus de 3 000 équipes dans le monde, y compris Cred, Khan Academy et Twitch.

Lors de ce cycle, plus de 40 investisseurs providentiels ont participé, notamment Kevin Weil (président, Planet, ex-Instagram), Christian Oestlien (vice-président, produit, YouTube), Akshay Kothari (directeur de l'exploitation, Notion), et Cristina Cordova (partenaire, premier cycle). Tous sont persuadés qu'OSlash deviendra bientôt le moyen d'accès de facto à l'information au sein des entreprises.

OSlash est un outil de productivité d'entreprise qui aide les employés à accéder à la bonne information en une fraction de seconde, en utilisant des mots courants comme o/roadmap ou o/daily-standup. Le fait de nommer des URL, une pratique courante dans LinkedIn, Google et Meta, crée une seule source de vérité pour tout ce qui est important, aidant les équipes à collaborer de façon transparente.

Avec des raccourcis intuitifs, OSlash permet d'éviter aux équipes de passer de nombreuses heures à chercher le bon lien dans des monceaux d'e-mails, de messages et de fils de discussion Slack. Les entreprises qui utilisent OSlash ont vu leur productivité augmenter de 25 %, ce qui en fait le moyen le plus rapide, pour les équipes, de travailler dans un milieu de travail moderne.

OSlash construit également une recherche universelle sur sa plateforme pour permettre aux employés de rechercher des informations dans leur lieu de travail aussi facilement qu'en tapant une requête dans Google.

Pour plus d'informations, veuillez consulter leur site Web ou suivez-les sur LinkedIn . Vous pouvez également consulter leur communiqué de presse .

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1775858/Co_founders_OSlash.jpg

SOURCE OSlash