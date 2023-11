Azar, une plateforme de communication vidéo en temps réel créée par Hyperconnect , accélère son entrée sur le marché européen

SÉOUL, Corée du Sud, 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Hyperconnect, une société de découverte sociale ancrée dans la vidéo et la technologie de l'IA, a célébré la croissance du téléchargement de sa plateforme de communication vidéo en temps réel Azar sur le marché européen au troisième trimestre, selon les chiffres de Sensor Tower, une société d'étude du marché mobile.

Azar permet aux utilisateurs de communiquer et de discuter entre eux sans obstacle de pays, de culture ou de langue.

Azar

Selon Sensor Tower, Azar a enregistré une croissance trimestrielle considérable des téléchargements au troisième trimestre, avec des taux de croissance à deux chiffres de 60 %, 32 % et 72 % par rapport à l'année précédente en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. De nouveaux marchés, l'Italie et l'Espagne, ont également montré des signes positifs, enregistrant des taux de croissance de 17,7 % et 18,5 %, respectivement.

En outre, Azar s'est classé premier dans la catégorie des réseaux sociaux de l'App Store d'Apple dans cinq pays en octobre 2023, dont l'Allemagne, la Suisse, la Suède, le Danemark et l'Autriche, selon Sensor Tower.

L'afflux de nouveaux utilisateurs et la croissance rapide d'Azar sur le marché européen contribuent grandement à l'amélioration constante de l'expérience des utilisateurs, qui peuvent discuter instantanément avec des amis en ligne ayant des hobbies et des intérêts communs. Il est également utilisé comme plateforme de communication occasionnelle entre amis sous la forme de discussions vidéo gratuites.

Depuis son entrée en Europe, Hyperconnect a lancé diverses activités de marketing local, telles que ▲ la tenue de stands lors de festivals de musique, ▲ l'organisation d'événements hors ligne avec des chanteurs et des influenceurs locaux comme la musicienne britannique Priya Raghu, ▲ l'ouverture de boutiques éphémères dans des universités européennes, et bien plus. Les événements en ligne et hors ligne adaptés aux cultures et aux habitudes locales ont reçu des réponses positives de la part des utilisateurs locaux.

« Azar connaît une popularité explosive avec un afflux de nouveaux utilisateurs provenant de divers pays européens, et nous tirons parti de cet élan en lançant diverses initiatives dans la région, a déclaré Kim Sun-ki, vice-président et responsable d'Azar chez Hyperconnect. En accélérant nos activités en Europe, nous continuerons à apporter de la joie grâce à des discussions vidéo en direct qui raviront nos clients en Europe et dans le monde entier. »

À propos d'Azar

Azar est une plateforme de communication vidéo en temps réel lancée en 2014, développée par une société informatique basée en Corée, Hyperconnect. Hyperconnect a développé avec succès une variété de services basés sur la communication vidéo et la technologie de l'intelligence artificielle. L'entreprise est surtout connue pour « Azar », qui a lancé cette année son service de streaming en direct au sein de l'application qui gagne rapidement en popularité. Azar Live permet aux utilisateurs d'Azar de regarder des émissions en tant qu'invités ou d'organiser leur propre diffusion en direct.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2282471/Azar.jpg