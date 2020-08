Bankily révolutionne les services bancaires numériques en Mauritanie

NOUAKCHOTT, Mauritanie, 21 août 2020 /PRNewswire/ -- Plus tôt cette année, l'une des principales banques de Mauritanie, la Banque Populaire de Mauritanie (BPM), a lancé un service bancaire mobile ultramoderne dénommé Bankily. Le service a été bien accueilli par les consommateurs. Avec un taux de bancarisation d'environ 30 %, Bankily aide à moderniser les opérations bancaires et les paiements en Mauritanie et favorise l'inclusion financière dans le pays. Bankily repose sur la suite de services bancaires mobiquity® de Comviva.

Bankily révolutionne le secteur bancaire numérique de Mauritanie en permettant à des particuliers d'ouvrir et de gérer leur compte bancaire, de transférer de l'argent et d'effectuer des paiements à l'aide de téléphones portables. Le service est accessible sur tous les téléphones portables ou smartphones, via l'application mobile Bankily ou le code USSD *888# pour les abonnés Mattel.

Les consommateurs peuvent ouvrir un compte bancaire à distance en téléchargeant l'application Bankily sur le Google Play Store ou l'Apple Store ou en composant le code USSD et en s'inscrivant à l'aide du numéro d'identification national (NNI) à 10 chiffres. L'ouverture du compte bancaire est gratuite et n'entraîne aucun frais de maintenance du compte. Les utilisateurs Bankily peuvent déposer et retirer de l'argent sur un compte bancaire par l'intermédiaire d'agents Bankily, de succursales bancaires BPM et de guichets automatiques BPM répartis dans toute la Mauritanie. Avec Bankily, les utilisateurs peuvent facilement et instantanément effectuer de nombreuses transactions financières numériques, y compris transférer de l'argent, payer des factures d'électricité et d'eau, acheter un crédit téléphonique, payer un commerçant, payer un financement participatif (tontines en ligne), commander un chéquier ou une carte bancaire, vérifier le solde du compte et générer un relevé de compte.

Bankily est un service inclusif. Les utilisateurs Bankily peuvent non seulement transférer de l'argent à d'autres utilisateurs Bankily, comptes bancaires BPM et autres comptes bancaires en Mauritanie, mais ils peuvent également envoyer de l'argent à des consommateurs sans compte bancaire chez Bankily en utilisant le numéro de téléphone portable du destinataire. Bankily propose diverses méthodes pour transférer de l'argent : en utilisant le numéro de téléphone portable du destinataire, en sélectionnant le destinataire dans la liste de ses contacts Facebook, ou via des paiements sans contact à l'aide de tags NFC ou de codes QR. Les clients peuvent payer chez les commerçants en scannant le code QR ou en saisissant le code du commerçant dans leur téléphone portable.

S'exprimant à propos de Bankily, Mohamed M'Rabih Rabou, directeur des Services bancaires numériques à la Banque Populaire de Mauritanie, a déclaré : « Grâce à Bankily, BPM vise à étendre l'inclusion financière et la pénétration bancaire en Mauritanie. Ce produit a pour objectif de rendre l'ouverture d'un compte bancaire accessible à tous les citoyens mauritaniens, quel que soit leur lieu géographique ou leur pouvoir d'achat. Ce service bancaire mobile soutient pleinement les mesures prises par la Banque Centrale de Mauritanie, visant à moderniser et à numériser les moyens de paiement dans le pays. Nous sommes heureux de collaborer avec Comviva pour offrir le service Bankily et répondre aux aspirations financières de nos clients. »

Srinivas Nidugondi, Vice-président exécutif et directeur de l'exploitation des solutions financières mobiles chez Comviva, a déclaré : « La technologie numérique transforme l'industrie bancaire et Comviva favorise cette transformation pour les institutions bancaires et financières du monde entier. En Mauritanie, nous menons à bien cette révolution numérique avec BPM par le biais de Bankily, en fournissant aux Mauritaniens des services bancaires numériques et de paiements rapides, pratiques et sécurisés ».

Remarque : mobiquity® est une marque déposée en Inde uniquement.

