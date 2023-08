Barbiecore : adoptez la tendance avec notre sélection d'accessoires Zippo préférés Zippo 17 août, 2023, 14:30 BST Partager cet article Partager cet article PARIS, 17 août 2023 /PRNewswire/ -- La tendance barbiecore est en train de conquérir le monde de la mode et de la décoration. Pour l'adopter, rien de plus simple, il suffit de voir la vie en rose ! Retrouvez notre sélection de briquets et d'accessoires de mode pour ajouter une touche de couleur à votre garde-robe. Du rose pour toutes les envies ! Continue Reading

Zippo - Briquet Tempête Rose Matte Logo; Crédit photo : Zippo Zippo - Classic Frequency; Crédit photo : Zippo Zippo - Lunettes de soleil rosées en polycarbonate; Crédit photo : Zippo Zippo - Denim Credit Card Wallet; Crédit photo : Zippo

Ce briquet Tempête Rose Mat logo Zippo – 49,90€ – vous vous fera voir la vie en rose au quotidien.

Ce briquet Tempête Classic Frequency – 49,90€ – se démarque par sa finition rose vive qui attire l'attention où qu'il se trouve.

Pour un look 100% réussi

Zippo vous propose une sélection de lunettes de soleil et de maroquinerie pour venir compléter votre look avec une touche de rose ou de denim.

La monture ronde à l'aspect délicat, ainsi que les verres teintés de rose poudré de ces lunettes de soleil rosées en polycarbonate – 19,90€, sont idéaux pour les journées à la plage comme pour les escapades urbaines décontractées.

Ce porte-cartes de crédit en denim – 24,90€, divisé en plusieurs compartiments, garantit suffisamment d'espace pour organiser vos affaires en toute simplicité.

À propos de Zippo

Depuis plus de 90 ans, Zippo conçoit des produits fiables et durables qui permettent aux utilisateurs de vivre leur vie comme ils l'entendent. Fondée en 1932 par George G. Blaisdell, la marque s'est d'abord faite connaître dans le monde entier grâce à son fameux briquet tempête, toujours produit aujourd'hui à Bradford, en Pennsylvanie. À l'exception des optimisations apportées à la roue à silex et de la multiplication des designs et des finitions disponibles, le produit reste inchangé et bénéficie de la célèbre garantie de l'entreprise - "It works, or we fix it for free. TM". Aujourd'hui, la large gamme de produits Zippo comprend des briquets, des inserts au butane et électriques, des allume-bougies rechargeables, des allume-bougies, des lunettes de soleil, de la maroquinerie et une collection d'accessoires d'allumage et de chauffage robustes pour ravir les amateurs d'activités de plein air. Présente dans plus de 180 pays, la marque possède W.R. Case & Sons Cutlery Company, une entreprise américaine de canifs et de couteaux à lame fixe également basée à Bradford, ainsi que Northern Lights Candles, un concepteur de premier plan de bougies de luxe et d'accessoires artisanaux, basé à Wellsville, dans l'État de New York.

Contact: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2187407/ZIPPO_Briquet_Tempete_Rose_Matte.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2187408/Zippo_Classic_Frequency.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2187410/Zippo_Lunettes_de_soleil_rosees.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2187409/Zippo_Denim_Credit_Card_Wallet.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2187411/Zippo_logo.jpg

SOURCE Zippo