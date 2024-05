Barilla et Plug and Play à la recherche d'idées et de talents pour l'avenir de l'alimentation : candidatures ouvertes pour le programme Good Food Makers 2024

PARME, Italie, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- Les candidatures sont désormais ouvertes pour la sixième édition du Good Food Makers, le programme mondial d'innovation de Barilla destiné aux startups du secteur de l'alimentation lancé en 2019 et visant à stimuler le développement de solutions alimentaires durables.

L'initiative est soutenue par Plug and Play, la plus grande plateforme d'innovation ouverte au monde, avec un réseau de plus de 78 000 startups, 570 entreprises mondiales de premier plan et des centaines de sociétés de capital-risque, d'universités et d'agences gouvernementales.

Cette année, l'appel à candidatures vise à identifier quatre startups à l'aide des critères suivants :

l'IA au service de la compréhension des habitudes de consommation , qui vise à évaluer les solutions numériques permettant de collecter et d'analyser efficacement les informations sur les consommateurs.

, qui vise à évaluer les solutions numériques permettant de collecter et d'analyser efficacement les informations sur les consommateurs. le goût et la santé , pour des ingrédients innovants pour améliorer le profil nutritionnel des produits tout en maintenant le profil sensoriel et l'acceptation par les consommateurs.

, pour des ingrédients innovants pour améliorer le profil nutritionnel des produits tout en maintenant le profil sensoriel et l'acceptation par les consommateurs. transition énergétique , qui vise à identifier de nouvelles technologies pour une production d'énergie plus efficace et plus durable.

, qui vise à identifier de nouvelles technologies pour une production d'énergie plus efficace et plus durable. un recrutement intelligent, visant à identifier des solutions numériques pour optimiser et simplifier l'intégration de nouveaux professionnels dans les services de production.

Pendant huit semaines, les lauréats sélectionnés développeront de nouvelles solutions avec les responsables de Barilla et seront soutenus par la remise de 10 000 euros avec la possibilité de créer de futures collaborations avec l'entreprise.

Face à plus de 800 candidatures provenant de plus de 25 pays, le programme Good Food Makers a déjà soutenu des projets avec 22 entreprises internationales à ce jour.

"Good Food Makers s'avère être un cercle vertueux et efficace permettant à nos équipes de relever d'importants défis en matière d'innovation. Grâce à son approche structurée et déjà bien établie, le programme permet de générer de nouvelles solutions, d'entrer en contact avec des entrepreneurs compétents, de travailler ensemble sur un objectif commun et d'obtenir des résultats concrets en quelques semaines seulement", déclare Claudia Berti, Global Open Innovation Senior Manager, Barilla.

"En trois ans, Plug and Play a déjà connecté plus de 60 startups à l'écosystème Barilla, qui peut compter sur l'expérience accumulée par notre programme Food&Beverage, qui a accéléré la croissance de plus de 200 startups dans le monde", déclare Tommaso Maschera, directeur, Plug and Play Italy "Cette année, notre recherche se concentrera principalement sur l'intelligence artificielle, une technologie innovante à laquelle Barilla porte également son attention, afin d'offrir les outils nécessaires permettant d'optimiser les processus dans le secteur de l'alimentation, de la production à la distribution."

Date limite de dépôt des candidatures : 30 juin. Pour plus d'informations, visitez le site officiel ou contactez