Barilla und Plug and Play suchen Ideen und Talente für die Zukunft der Lebensmittel: Bewerbungen für Good Food Makers 2024 laufen

PARMA, Italien, 23. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Bewerbungen für die sechste Ausgabe von Good Food Makers , Barilla s weltweitem offenen Innovationsprogramm für Lebensmittel-Start-ups, das 2019 ins Leben gerufen wurde, um die Entwicklung nachhaltiger Lebensmittellösungen zu fördern, können ab sofort eingereicht werden.

Die Initiative wird von Plug and Play unterstützt, der weltweit größten offenen Innovationsplattform mit einem Netzwerk von mehr als 78.000 Start-ups, 570 führenden internationalen Unternehmen und Hunderten von Risikokapitalfirmen, Universitäten und Regierungsbehörden.

Die diesjährige Ausschreibung zielt darauf ab, vier Start-ups mit folgenden Schwerpunkten zu ermitteln:

KI für Verbrauchereinblicke , mit dem Ziel, digitale Lösungen zur effizienten Erfassung und Analyse von Verbrauchereinblicken zu bewerten.

, mit dem Ziel, digitale Lösungen zur effizienten Erfassung und Analyse von Verbrauchereinblicken zu bewerten. Lecker und gesund , auf der Suche nach innovativen Zutaten, um das Nährwertprofil von Produkten zu verbessern und gleichzeitig das sensorische Profil und die Verbraucherakzeptanz zu erhalten.

, auf der Suche nach innovativen Zutaten, um das Nährwertprofil von Produkten zu verbessern und gleichzeitig das sensorische Profil und die Verbraucherakzeptanz zu erhalten. Energiewende , mit dem Ziel, neue Technologien für eine effizientere und nachhaltigere Energieerzeugung zu finden.

, mit dem Ziel, neue Technologien für eine effizientere und nachhaltigere Energieerzeugung zu finden. „Smart Start" zur Ermittlung digitaler Lösungen zur Optimierung und Vereinfachung der Integration neuer Fachkräfte in Produktionsabteilungen.

Acht Wochen lang werden die ausgewählten Gewinner gemeinsam mit den Managern von Barilla neue Lösungen entwickeln. Dank der Vergabe von 10.000 Euro erhalten sie Unterstützung und haben die Möglichkeit, in Zukunft mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten.

Good Food Makers hat mehr als 800 Bewerbungen aus über 25 Ländern erhalten und bis heute bereits Projekte mit 22 internationalen Unternehmen gefördert.

„Good Food Makers erweist sich für unsere Teams als wirksamer Weg zur Bewältigung wichtiger Innovationsherausforderungen. Mit seinem strukturierten und bewährten Ansatz ermöglicht es, neue Lösungen zu finden, mit kompetenten und vorbereiteten Unternehmern in Kontakt zu treten, an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten und in nur wenigen Wochen konkrete Ergebnisse zu erzielen", erklärt Claudia Berti, Global Open Innovation Senior Manager bei Barilla.

„In drei Jahren hat Plug and Play bereits mehr als 60 Start-ups mit dem Barilla-Ökosystem in Kontakt gebracht, das auf die Erfahrung unseres Food&Beverage-Programms zählen kann, mit dem weltweit mehr als 200 Start-ups gefördert wurden", betont Tommaso Maschera, Leiter von Plug and Play Italien. „In diesem Jahr wird sich unsere Forschung vor allem auf die künstliche Intelligenz konzentrieren, eine innovative Technologie, der Barilla ebenfalls viel Beachtung geschenkt hat, da sie die richtigen Werkzeuge zur Verbesserung der Prozesse im Lebensmittelsektor, von der Produktion bis zum Vertrieb, bietet."