Basware officiellement homologué en tant que fournisseur de services PDP alors que les entreprises françaises se préparent à la facturation électronique obligatoire

Basware renforce la conformité globale avec la sélection par l'administration fiscale française de partenaires clés pour accompagner les entreprises dans la transition vers la facturation électronique

PARIS, 4 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Basware, chef de file mondial de l'automatisation des comptes fournisseurs (AP) et du traitement des factures, a été officiellement homologué comme Plateforme de dématérialisation partenaire (PDP) par la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

Basware Officially Registered as PDP Service Provider as French Businesses Prepare for Mandatory E-Invoicing

D'ici le 1er septembre 2026, toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA seront légalement tenues d'envoyer et de recevoir des factures par voie électronique. Le mandat vise à renforcer la transparence, à réduire l'évasion fiscale et à améliorer l'efficacité des transactions financières. Le gouvernement français estime que cette mesure pourrait permettre de récupérer trois milliards d'euros par an auprès des entreprises pour des déclarations fiscales incorrectes.

Pour soutenir la transition vers la facturation électronique, Basware aide les entreprises à automatiser leurs processus de comptabilité fournisseurs en faisant correspondre, approuver et traiter les factures à grande échelle, garantissant ainsi que les entreprises peuvent se conformer aux nouvelles réglementations tout en optimisant leurs opérations financières.

Dans le cadre de son engagement, Basware est membre du groupe de travail PDP, mis en place par la DGFIP, aidant à mettre en œuvre le nouveau mandat et à soutenir les entreprises françaises dans leur transition vers la facturation électronique. Cette transition entraîne des changements importants pour les entreprises qui doivent adapter leurs systèmes et processus financiers existants. L'initiative PDP est une plateforme qui vise à fournir un soutien et des solutions pour faciliter cette transition.

Markus Hornburg , VP principal, Global Compliance, Basware commente l'homologation par le gouvernement français :

« La facturation électronique n'est plus une option, c'est une obligation et un facteur de coût. Toutefois, de nombreuses entreprises s'inquiètent de la complexité de la mise en conformité et des perturbations potentielles de leurs activités. Les entreprises ont besoin d'un prestataire de services mondial pour les aider à rester en conformité avec la législation sur la facturation électronique en constante évolution et à rationaliser leurs projets de numérisation afin de réaliser des économies. La France est une nouvelle pièce du puzzle de notre carte mondiale de la conformité et ne se limite pas aux mandats ; elle implique des domaines importants tels que l'établissement de rapports financiers et la création de pistes d'audit facilement traçables. Nous avons fourni ce service par le passé et continuerons à le faire à l'avenir. Nous préférons que les projets de numérisation soient une méthode que les clients souhaitent adopter plutôt qu'une obligation, et nous sommes là pour faciliter l'ensemble du processus de mise en conformité. C'est maintenant qu'il faut commencer la transition ».

La France s'ajoute à la liste croissante des pays qui mettent en œuvre la facturation électronique obligatoire. Chaque pays aura ses propres exigences, ses propres délais et ses propres normes techniques en matière de facturation électronique. Les entreprises doivent donc se tenir informées des changements réglementaires et adapter leurs processus en conséquence. Le site de la Commission européenne indique que le passage à la facturation électronique permettra de réduire la fraude à la TVA de 11 milliards d'euros par an et de diminuer les coûts administratifs et de mise en conformité pour les entreprises de l'UE de plus de quatre milliards d'euros au cours des dix prochaines années.

Basware a renforcé son engagement à soutenir les entreprises dans la facturation numérique, couvrant déjà plus de 50 mandats de facturation électronique. Avec l'homologation en France, et récemment en Malaisie dans le cadre de la Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), Basware offre des services de facturation électronique conformes à l'échelle mondiale.

Basware possède 40 ans d'expertise approfondie les mandats, les lois et les exigences à travers le monde grâce à son site Global E-Invoicing Compliance Map et à ses solutions de conformité.

À propos de Basware

Basware est le partenaire qui permet aux responsables financiers des entreprises internationales d'automatiser leurs processus de facturation complexes et laborieux et de rester en conformité avec les changements réglementaires. Notre plateforme d'automatisation et de facturation AP vous aide à atteindre un nouveau niveau d'efficacité - en quelques mois - tout en réduisant les erreurs et les risques. Nous apportons une combinaison unique d'automatisation réelle, de couverture complète et d'expertise approfondie pour que tout se passe bien pour nos clients. C'est pourquoi les départements AP les plus efficaces au monde, dans des milliers de sociétés, font confiance à Basware pour gérer plus de 220 millions de factures par an. With Basware, Now it all just happens.™

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2494952/Basware_PDP_Status_France.jpg