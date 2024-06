BatteroTech présente ses derniers produits de stockage d'énergie à Intersolar Europe 2024

MUNICH, 21 juin, 2024 /PRNewswire/ -- BatteroTech Co. Ltd (« BatteroTech »), un fabricant de batteries au lithium engagé dans le développement de nouvelles technologies et solutions énergétiques innovantes, a présenté ses derniers produits de stockage d'énergie à l'occasion du salon Intersolar Europe 2024 qui s'est déroulé du 19 au 21 juin à Munich.

BatteroTech bénéficie d'investissements de Tsingshan Industry, une société du Fortune 500, et se spécialise dans l'offre de solutions de pointe et de services haut de gamme pour les fabricants d'automobiles à énergie nouvelle et les investisseurs en énergie intelligente à l'échelle mondiale. Lors du salon Intersolar Europe 2024, BatteroTech a présenté ses nouvelles innovations, notamment les cellules 314Ah, 72Ah, 280Ah et le pack de batteries 1P52S à refroidissement liquide, le système de stockage d'énergie 1P416S , le système de stockage d'énergie BTL et le système de refroidissement liquide HV conteneurisé de 20 pieds et de 5,02 MWh.

« Intersolar Europe est un salon majeur pour l'industrie solaire mondiale qui vise à promouvoir le développement de l'industrie par l'innovation technologique et la construction d'un avenir gagnant-gagnant pour l'énergie durable. Pour BatteroTech, il s'agit d'une plateforme d'importance stratégique pour présenter nos produits aux conceptions innovantes et aux performances supérieures, ainsi que pour établir des réseaux et échanger des idées avec des pairs de l'industrie sur les dernières technologies, produits et solutions en matière d'énergie verte », a déclaré Eason Bai, directeur général des ventes de BatteroTech.

L'une des principales caractéristiques de BatteroTech lors de l'exposition était ses solutions d'utilisation de l'énergie à haut rendement. Ces solutions peuvent réduire considérablement les coûts d'exploitation pour les clients. Le dernier système de refroidissement liquide HV conteneurisé de 5,02 MWh de 20 pieds de BatteroTech adopte la nouvelle cellule 314Ah qui peut stocker plus d'énergie dans le même volume d'espace, ce qui la rend plus compacte et plus portable et constitue une solution plus efficace pour les clients.

Outre sa conception compacte, la durée de vie du système peut atteindre 20 ans, un avantage qui améliore le taux de rendement stable du client. En termes d'efficacité énergétique, celle du système CC peut atteindre 95 %, ce qui permet d'obtenir un rendement plus élevé et de réduire les pertes d'énergie et le gaspillage. La solution d'utilisation de l'énergie à haut rendement permet non seulement de réduire les coûts d'exploitation du client, mais aussi de s'aligner sur les tendances de développement vertes et à faible émission de carbone.

Un autre produit notable présenté par BatteroTech était sa cellule de stockage d'énergie de nouvelle génération 314Ah. Avec des performances et une durabilité améliorées, cette cellule a une durée de vie allant jusqu'à 12 000 fois ou plus, avec une dégradation de la première année égale ou inférieure à 3 % dans des conditions de fonctionnement standard. Elle possède également un taux de rétention de la capacité de décharge de plus de 95 % à des températures extrêmes de -30 degrés Celsius et une durée de stockage de plus de 20 ans.

L'industrie de l'énergie solaire connaît une croissance rapide, qui s'accompagne d'une augmentation des opportunités pour les solutions de stockage de l'énergie. BatteroTech s'engage à alimenter le monde en énergie nouvelle grâce à des produits innovants et avancés, des solutions intelligentes et des services de haute qualité.

« BatteroTech reste déterminé à soutenir le développement et la croissance des énergies renouvelables dans le monde entier. Alors que l'industrie de l'énergie solaire continue de se développer, nous sommes ravis d'offrir des solutions de stockage d'énergie avancées pour soutenir cette évolution importante vers un avenir plus vert et plus durable », a déclaré Louis Su, directeur du marketing mondial de BatteroTech.

À propos de BatteroTech

BatteroTech Co. est un fabricant de batteries au lithium spécialisé dans l'industrie des nouvelles énergies qui est soutenu par les investissements de Tsingshan Industry, l'une des sociétés du Fortune 500.

BatteroTech se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la commercialisation de batteries au lithium, de modules de batterie, de systèmes de batterie, etc. et s'engage à fournir des solutions et des services de classe mondiale aux fabricants de véhicules à énergie nouvelle et aux investisseurs dans le domaine de l'énergie électrique qui cherchent à atteindre l'objectif du « Carbon Peaking and Carbon Neutrality » (réduction de la consommation de carbone et neutralité en carbone). L'entreprise a mis en place des centres de R&D et des bases de production situés respectivement à Shanghai et à Jiashan.

