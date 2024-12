Baxter lance deux nouvelles surfaces intelligentes pour transformer les soins de santé

PLUVIGNER, France, 10 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Baxter lance en Europe Syntheto et Therapy2, deux surfaces thérapeutiques intelligentes conçues en France pour répondre aux besoins des patients et des soignants face aux défis des établissements de santé actuels. Ces innovations visent à prévenir les escarres, optimiser les soins et réduire la charge de travail des équipes médicales.

Syntheto est une surface hybride qui combine le confort de la mousse et les bienfaits de la thérapie d'air, sans nécessiter de compresseur externe. Cette solution améliore l'expérience des patients et simplifie le travail des soignants en offrant une thérapie adaptée à chaque situation sans délai d'installation.

Therapy2, entièrement alimentée par air, est destinée aux patients les plus vulnérables. Conçue pour prévenir les complications associées à l'immobilité, elle intègre des fonctionnalités avancées pour traiter les problématiques pulmonaires et cutanées dans les environnements critiques comme les soins intensifs.

Ces surfaces intelligentes offrent des fonctionnalités innovantes : des modes spécifiques pour mobiliser les patients, soulager les pressions cutanées, ou encore faciliter la position ventrale. Elles permettent également de surveiller la fréquence cardiaque et respiratoire, de gérer la température cutanée et d'envoyer des alertes connectées, comme le signalement de la sortie du lit. Ces outils répondent aussi à une problématique clé : la réduction des troubles musculosquelettiques chez les soignants.

Déjà disponibles en Europe occidentale, Syntheto et Therapy2 s'inscrivent dans une démarche d'innovation au service du continuum de soins. Grâce à leur capacité à partager des données en temps réel et à s'intégrer dans les systèmes numériques des hôpitaux, elles incarnent une nouvelle génération de solutions connectées.

Guillaume Albert [email protected]