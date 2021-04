Bekaert, leader mondial des solutions de fil d'acier et de revêtement, a choisi les logiciels GEP SMART Procurement et GEP NEXXE supply chain pour transformer l'ensemble de son processus source-to-pay (du sourcing au paiement) à l'échelle mondiale

Bekaert a choisi la plateforme unique d'achat et de chaîne d'approvisionnement de GEP pour prendre en charge la gestion du sourçage, des contrats, des risques, des fournisseurs et des stocks pour toutes les dépenses directes et indirectes.

CLARK, N.J., le 20 avril 2021 /PRNewswire/ -- GEP, l'un des principaux fournisseurs de logiciels d'achats et de services d'approvisionnement des entreprises du Fortune 500 et du Global 2000 du monde entier, a annoncé aujourd'hui que, après un processus de sélection approfondi, Bekaert, l'un des leaders mondiaux du marché et de la technologie de transformation et de revêtement de fil d'acier, a choisi GEP SMART®, récemment désigné meilleur logiciel d'approvisionnement au monde pour la deuxième année consécutive, et GEP NEXXE®, la plate-forme unifiée de la chaîne d'approvisionnement de nouvelle génération, basée sur le cloud.

Basée en Belgique, avec plus de 27 000 employés dans 45 pays et un chiffre d'affaires combiné de 5,3 milliards de dollars en 2020, Bekaert a choisi GEP SOFTWARE® pour transformer l'ensemble de ses processus source-to-pay (S2P) pour les dépenses directes et indirectes, au niveau mondial. Il s'agit d'une gamme complète de fonctions englobant l'analyse des dépenses, le sourçage, la gestion des catégories, la gestion des contrats, la gestion des fournisseurs et des risques, le procure-to-pay (de l'approvisionnement au paiement), la gestion des factures et la gestion des projets d'épargne, ainsi que la collaboration avec les fournisseurs et la gestion des stocks dans la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise.

« Nous avons choisi le logiciel GEP comme partie intégrante de notre programme global de numérisation afin d'optimiser nos processus de sourçage et d'approvisionnement dans l'ensemble de l'entreprise, et de fournir une plus grande valeur », a déclaré Luc Vankemmelbeke, directeur des achats de Bekaert.

À propos de Bekaert

Bekaert (bekaert.com) est un leader mondial du marché et des technologies de transformation et de revêtement de fil d'acier. Nous nous efforçons d'être le fournisseur privilégié pour nos produits et solutions de fil d'acier en fournissant continuellement une valeur supérieure à nos clients dans le monde entier. Bekaert (Euronext Brussels : BEKB) est une entreprise mondiale qui emploie plus de 27 000 personnes dans le monde, dont le siège social est en Belgique et qui a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 4,4 milliards d'euros en 2020.

À propos de GEP SOFTWARE

GEP SOFTWARETM fournit des plate-formes numériques d'achat et de chaîne d'approvisionnement primées qui aident les entreprises mondiales à devenir plus agiles, résilientes, compétitives et rentables. Grâce à des interfaces au rendu magnifique et à des flux de travail flexibles, GEP® fournit aux utilisateurs des espaces de travail numériques conviviaux et intuitifs qui permettent d'obtenir des niveaux d'adoption extraordinaires par les utilisateurs et des gains significatifs en termes de productivité d'équipe et personnelle.

Les produits GEP capitalisent sur l'apprentissage machine et l'informatique cognitive, les données avancées et les technologies sémantiques, l'IdO, les technologies mobiles et le cloud, et sont conçus pour intégrer des innovations technologiques permanentes.

Le logiciel de GEP s'intègre rapidement et facilement à des systèmes tiers et existants, tels que SAP, Oracle et tous les autres principaux logiciels ERP et F&A. Et grâce à une assistance et un service de qualité, GEP est un leader du secteur en matière de satisfaction et de fidélité de la clientèle.

Les logiciels natifs du cloud et les plate-formes d'affaires numériques de GEP sont régulièrement récompensés et reconnus par les analystes du secteur, les cabinets de recherche et les médias, notamment Forrester, IDC, Procurement Leaders et Spend Matters.

GEP SOFTWARE fait partie du groupe GEP, basé à Clark, NJ - le premier fournisseur mondial de stratégies, de logiciels et d'infogérance pour les achats et la chaîne d'approvisionnement. Pour en savoir plus, consultez le site www.gepsoftware.com

Informations de contact pour les médias

Derek Creevey

GEP

Téléphone : +1 732-382-6565

Courriel : [email protected]

