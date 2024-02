BENTELER est sur le point d'obtenir un investissement de plusieurs millions pour le véhicule autonome HOLON Mover

TASARU Mobility Investments a l'intention d'acquérir une participation minoritaire dans l'entreprise HOLON moyennant une somme à neuf chiffres

L'investissement garantit le développement en série et l'industrialisation de la navette autonome entièrement électrique et inclusive

La construction de trois usines de production est prévue en Europe , en Arabie Saoudite et aux États-Unis

SALZBURG, Autriche, PADERBORN, Allemagne et RIYAD, Arabie saoudite, 8 février 2024 /PRNewswire/ --Le groupe BENTELER est sur le point d'obtenir un investissement de plusieurs millions de dollars pour développer ses activités de transport autonome : TASARU Mobility Investments, une société d'investissement saoudienne spécialisée dans les initiatives automobiles, a l'intention d'acquérir une participation minoritaire dans la filiale HOLON de BENTELER moyennant une somme à neuf chiffres. Un accord a été signé entre les directions des deux sociétés.

L'acquisition prévue d'une participation allant jusqu'à 38 % dans HOLON par TASARU se fera en plusieurs tranches, la première étant prévue en avril. La transaction est soumise aux autorisations réglementaires nécessaires.

Les fonds provenant de TASARU serviront à faire progresser le développement en série et l'industrialisation du véhicule autonome entièrement électrique et inclusif. Plus précisément, il est prévu d'établir trois sites de production pour commercialiser le véhicule dans le monde entier : en Europe, en Arabie saoudite et aux États-Unis.

Ralf Göttel, PDG du groupe BENTELER : « Quel parcours pour HOLON : l'année 2023 a commencé avec la première mondiale réussie de notre véhicule autonome au Consumer Electronics Show de Las Vegas. Et maintenant, l'année 2024 commence avec un solide partenariat qui nous permettra de mettre le véhicule sur les routes dès que possible. Nous sommes ravis que HOLON, l'une des réussites entrepreneuriales de BENTELER, ait également convaincu des investisseurs externes et que le développement en série ainsi que l'industrialisation de notre véhicule soient désormais assurés. Avec TASARU, nous rendrons la mobilité plus sûre et plus durable. »

Le HOLON Mover est un véhicule autonome entièrement électrique destiné à être utilisé sur les voies publiques. Il s'agit de l'une des premières navettes au monde construite selon les normes automobiles – en d'autres termes, un leader en matière de sécurité, de confort de conduite et de qualité de production. Le véhicule circule à une vitesse maximale de 60 kilomètres à l'heure et peut accueillir jusqu'à 15 passagers. Les domaines d'application sont les services à la demande, tels que le covoiturage et le transport à domicile, mais aussi les services réguliers normaux.

Michael Mueller, PDG de TASARU : « Le Mover révolutionnaire de HOLON s'aligne parfaitement sur la vision de TASARU pour un avenir plus intelligent et plus durable, et soutient les objectifs ambitieux décrits dans le programme Vision 2030 de l'Arabie saoudite. Ensemble, nous visons à libérer le potentiel du Mover, à apporter des avantages significatifs à l'Arabie saoudite et à d'autres régions, et à faire du Royaume un centre d'innovation et de fabrication en matière de mobilité autonome. »

Henning von Watzdorf, PDG de HOLON, a ajouté : « Il s'agit d'une étape importante pour HOLON. Le partenariat avec TASARU nous permettra d'accélérer le développement, l'industrialisation et le déploiement de notre Mover. En 2024, l'accent sera mis sur le développement de prototypes et les premiers essais de conduite. Notre objectif est que les premiers véhicules soient utilisés dans le cadre de projets pilotes d'ici 2025. L'intérêt des clients est immense : notre véhicule rend possible un transport de passagers sûr, inclusif, sans émissions et durable, et constitue donc la réponse aux problèmes de circulation dans les villes, au changement climatique et à la démographie. »

Le HOLON Mover est facile d'accès et offre une rampe automatisée, un espace sécurisé pour les fauteuils roulants et une assistance auditive et visuelle pour les passagers. Sa conception est l'œuvre de la célèbre société de design Pininfarina et la technologie de conduite autonome est celle de Mobileye, filiale d'Intel. La ville de Hambourg, en Allemagne, accueillera l'un des premiers projets pilotes pour l'utilisation de ce véhicule. Le ministère fédéral du Numérique et des Transports a récemment accordé un financement de 26 millions d'euros pour un projet de ce type.

