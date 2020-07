BENTELER prépare ses systèmes d'échappement pour la norme UE-7

Le convertisseur catalytique chauffé électriquement de BENTELER (illustré sur l'image) est constitué d'une structure métallique empilée. Il est soudé dans le système d'échappement entre le turbocompresseur et le convertisseur catalytique conventionnel.

Le catalyseur chauffé électriquement garantit que le système d'échappement atteigne rapidement sa température de fonctionnement optimale pendant un démarrage à froid. En conséquence, près de 100 % des polluants sont éliminés des gaz d'échappement. Cela joue un rôle important dans le contexte des essais sur les polluants, en particulier compte tenu des cycles de conduite futurs où un poids plus élevé sera appliqué à la phase de démarrage à froid. Le convertisseur catalytique chauffé électriquement de BENTELER consiste en une structure métallique empilée, soudée dans le système d'échappement entre le turbocompresseur et le convertisseur catalytique conventionnel. Il convient à toutes les voitures équipées de moteurs à combustion interne, essence, diesel ou hybride.

La fabrication de catalyseurs chauffés électriquement nécessite une expertise en formage et brasage à haute température – des technologies qui comptent parmi les compétences principales de BENTELER. En tant que partenaire expérimenté de l'industrie automobile, le spécialiste de la transformation des métaux peut fabriquer ce produit en grand nombre, dans le monde entier. « Avec nos catalyseurs chauffés électriquement, nous ouvrons la voie aux constructeurs automobiles en direction des véhicules à faible émission », explique le Dr Rainer Lübbers, Executive Vice President de l'unité commerciale Engine and Exhaust Systems (Moteurs et Systèmes d'échappement) de BENTELER. « Nous apportons ainsi une contribution supplémentaire à la mobilité durable. »

Coopération avec Silver Atena pour une solution de système assortie

En coopération avec le spécialiste de l'électronique Silver Atena, BENTELER proposera également un système coordonné avec une unité de contrôle. Il permet, entre autres, de réguler la température du convertisseur catalytique. Les constructeurs automobiles bénéficient de cette coopération. L'interaction optimale du catalyseur chauffé électriquement de BENTELER et des unités de contrôle de Silver Atena signifie moins d'interfaces – les clients reçoivent des solutions pré-validées qui peuvent être rapidement adaptées à leurs besoins respectifs. Le système de BENTELER et Silver Atena est modulaire et ne dépend pas d'un environnement système spécial tel qu'un espace d'installation spécifique, un type de catalyseur prédéfini ou des unités de contrôle de niveau supérieur.

« La coopération avec BENTELER montre une fois de plus comment les clients bénéficient des coopérations dans l'industrie automobile », a déclaré Josef Mitterhuber, Managing Director de Silver Atena. « Ensemble, nous offrons aux constructeurs automobiles une solution qui leur permet de ne plus se soucier de la norme UE-7. »

Informations contextuelles :

La norme UE-7 resserre les limites de CO 2 et réduit les émissions d'échappement autorisées

Bien que le nombre de véhicules électriques en Europe augmente, la majorité des voitures utilisent toujours la technologie des moteurs à combustion. Pour permettre une mobilité plus durable dans ce domaine, BENTELER développe également des produits respectueux de l'environnement et préparés à l'avenir qui respectent déjà les niveaux d'émission que l'UE entend rendre obligatoires dans quelques années.

Les spécifications exactes de la norme UE-7 n'ont pas encore été établies. Néanmoins, les constructeurs automobiles seront une fois de plus confrontés au défi consistant à réduire de moitié les émissions polluantes. La nouvelle norme UE-7 exigera également que le système d'échappement de la voiture effectue un nettoyage des polluants de haut niveau immédiatement après le démarrage du moteur. Selon les informations actuelles, la norme UE-7 sera introduite au plus tard en 2025. Compte tenu du temps de développement pluriannuel requis pour les véhicules, cela a déjà un impact sur les constructeurs automobiles.

À propos de BENTELER

BENTELER est une société familiale mondiale qui sert ses clients dans les domaines de la technologie automobile, de l'énergie et de l'ingénierie mécanique. En tant que partenaire innovant, nous concevons, produisons et distribuons des produits, systèmes et services liés à la sécurité.

Sous la direction de la société de portefeuille stratégique BENTELER International AG, dont le siège social est situé à Salzbourg, en Autriche, le groupe est composé des divisions BENTELER Automotive et BENTELER Steel/Tube. Répartis sur 100 sites dans 28 pays, nos quelque 30 000 employés offrent descompétences de fabrication et de distribution de première classe, le tout dédié à la prestation d'un service de première classe partout où nos clients ont besoin de nous.

BENTELER. La famille des professionnels passionnés. Depuis 1876.

www.benteler.com

À propos de BENTELER Automotive

BENTELER Automotive est le partenaire de développement des plus grands constructeurs automobiles du monde. Avec environ 26 000 employés et plus de 70 usines dans environ 25 pays, nous développons des solutions personnalisées pour nos clients. Nos produits comprennent des composants et des modules dans les domaines des châssis, des carrosseries, des moteurs et des systèmes d'échappement, ainsi que des solutions pour les véhicules électriques.

www.benteler-automotive.com

À propos de Silver Atena

Silver Atena propose des solutions complètes en tant que partenaire de développement et fournisseur de prototypes et de petites séries dans les domaines des systèmes de sécurité et de l'électronique de puissance. En tant que fournisseur indépendant de premier plan dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, de l'énergie renouvelable et de l'industrie, Silver Atena propose des solutions et des modèles commerciaux variables afin de générer un bénéfice maximal pour ses clients.

www.silver-atena.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1200437/BENTELER_Catalytic_Converter.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1200438/BENTELER_Metal_Processing_Specialist.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1039923/BENTELER_Logo.jpg

En tant que spécialiste mondial du traitement des métaux, BENTELER offre à ses clients une compétence d'ingénierie de première classe, des technologies innovantes en matière de matériaux et de processus, ainsi qu'une expertise dans le formage et la transformation des métaux. (image symbolique : production dans une usine BENTELER Automotive)

En tant que spécialiste mondial du traitement des métaux, BENTELER offre à ses clients une compétence d'ingénierie de première classe, des technologies innovantes en matière de matériaux et de processus, ainsi qu'une expertise dans le formage et la transformation des métaux. (image symbolique : production dans une usine BENTELER Automotive)

Contacts auprès de la presse :

BENTELER :

BENTELER International AG

Birgit Held

Vice President Corporate Communications/Marketing

Salzbourg, Autriche

Tél. : +43-662-2283-101040 / Portable : +43-664-8836-1890

E-mail : [email protected]

BENTELER Automotive

Yves Ostrowski

Head of Communications/Marketing

Paderborn, Allemagne

Tél. : +49-5254-81-30-7610 / Portable : +49-172-5727257

E-mail : [email protected]

Silver Atena :

Wolfgang Lachermeier

Head of Marketing

Tél. : +49-89-189600-6917

E-mail : [email protected]

Liens connexes

https://www.benteler.com



SOURCE Benteler AG