Beny présente son dernier système de gestion de l'énergie domestique au salon Open Energies

PARIS, 24 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Lors du salon Open Energies qui s'est récemment tenu en France, Beny a une fois de plus occupé le devant de la scène en présentant ses dernières solutions énergétiques intelligentes qui visent à fournir aux particuliers et aux entreprises une expérience de gestion de l'énergie plus intelligente et plus efficace, ce qui a attiré l'attention de nombreux exposants et participants.

L'énergie durable progressant rapidement, les utilisateurs recherchent une gestion plus intelligente de l'énergie domestique. Fin 2023, plus d'un million de systèmes de gestion de l'énergie domestique (HEMS) étaient installés dans les ménages européens, mais le taux de pénétration du marché est encore faible. Les projections indiquent que les installations du SMUH atteindront 5,2 millions d'unités d'ici 2027, avec un taux de croissance annuel composé de 40,3 %.

En réponse à cette demande du marché, Beny a introduit sur le marché local son système de gestion de l'énergie domestique à la pointe de l'industrie. Spécialement conçu pour les maisons équipées de systèmes photovoltaïques, ce système ne se contente pas de surveiller la consommation d'énergie en temps réel, il s'adapte aussi intelligemment aux préférences de l'utilisateur, ce qui permet de maximiser l'utilisation de l'énergie et de réduire le gaspillage. Il s'intègre parfaitement avec les chargeurs de véhicules électriques tels que la série BCP de Beny . Lorsque le système photovoltaïque génère un excédent d'énergie par rapport à la consommation domestique, le système augmente dynamiquement la puissance de charge, garantissant ainsi des déplacements entièrement électriques.

Beny a non seulement progressé dans le secteur résidentiel, mais a également apporté des innovations dans le domaine commercial. Lors du salon, Beny a présenté son tout dernier chargeur CA au sol pour véhicules électriques (22 kW). Doté de fonctions intelligentes telles que la détection humaine, le contrôle de la température et la connectivité Wi-Fi WPS, ce chargeur de véhicules électriques est conçu pour être pratique. La conception à double prise permet de charger simultanément deux véhicules, optimisant ainsi l'utilisation de l'espace. La fonction DLB permet de relever efficacement les défis de la gestion des bornes de recharge dans les environnements commerciaux. Les investisseurs ont exprimé leur enthousiasme et ont reconnu la conception innovante de Beny comme une solution pratique pour la construction et la gestion des bornes de recharge.

Wang Jundan, directeur général de Beny, a déclaré : « Nous nous engageons à fournir aux utilisateurs des solutions énergétiques intelligentes, sûres, fiables et efficaces. Grâce à ce salon, nous espérons nouer des relations avec davantage de partenaires et favoriser collectivement le développement et l'application des énergies renouvelables. »

Les solutions de recharge et d'énergie intelligente de Beny offrent de vastes perspectives d'application, que ce soit dans le secteur résidentiel ou dans le secteur commercial. Beny continuera d'innover en lançant de nouveaux produits, tels que des chargeurs de véhicules électriques à stockage intégré et des chargeurs CC à faible puissance. Parallèlement, la société mettra l'accent sur les changements à apporter aux produits existants et sur les demandes du marché, en élargissant davantage la gamme de puissance des produits, en accélérant les mises à jour et les améliorations des produits, et en favorisant la différenciation des produits, ce qui permettra d'offrir des solutions plus adaptées aux utilisateurs.