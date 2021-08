Benzinga.com lance la version française de son site - Benzinga France

Le premier éditeur d'informations sur le marché américain partagera désormais du contenu en français

DÉTROIT, 12 août 2021 /PRNewswire/ -- Benzinga.com, le premier éditeur d'informations financières sur le marché américain a annoncé aujourd'hui le lancement de la version française de son site - Benzinga France (https://fr.benzinga.com). Fondé en 2010, Benzinga se targue de rendre l'information financière plus simple et accessible au grand public. Avec plus de 11 millions de lecteurs par mois à travers le monde, Benzinga.com est ravi de mettre à la disposition des investisseurs français intéressés par la Bourse américaine, le même contenu de qualité supérieure dans leur langue maternelle.

Tova Citrin, vice-présidente du développement des activités internationales (et ancienne directrice des opérations pour Investing.com et Seeking Alpha) a commenté ainsi la décision de l'entreprise : « Nous avons choisi de nous lancer en France car nous y remarquons un intérêt accru pour le marché financier américain et, à présent, la plupart de la couverture médiatique à ce sujet n'est disponible qu'en anglais. Nous espérons que notre site devienne une excellente ressource pour les investisseurs français ».

Les lecteurs de Benzinga France retrouveront, chaque jour, toute l'actualité économiques et financière concernant les cotations des actions sur les principaux indices américains : le S&P 500, le NYSE et le NASDAQ. Parmi les autres thème abordés figurent également les notations des analystes, les contrats à terme, les options, les FNB, les matières premières, les introductions en Bourse et les stratégies de trading.

A propos de Benzinga.com :

Basé à Détroit, en Michigan, Benzinga.com est l'un des plus grands éditeur d'informations financières sur le marché américain. Fondée en 2010 par l'actuel PDG, Jason Raznick, la société compte plus de 6 millions de lecteurs par mois et est considérée comme l'un des leaders dans le domaine de la Fintech. Ses produits les plus populaires incluent un riche éventail d'API de haut niveau, que la société octroie sous licence à un certain nombre d'institutions financières.

Depuis 2020, Benzinga est le premier fournisseur d'informations financières des maisons de courtage nord-américaines. Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous sur benzinga.com/apis



