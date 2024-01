Benzinga lance l'ensemble de données « Bulls Say / Bears Say » sur la plateforme Initial Data Offering (IDO)

DETROIT, 22 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Benzinga, l'un des principaux médias et fournisseurs de données financières, a annoncé le lancement de son jeu de données unique, « Bulls Say / Bears Say », sur la plateforme Initial Data Offering (IDO). Cet ensemble de données permet aux utilisateurs d'accéder rapidement à des rapports d'analystes résumés présentant des perspectives haussières et baissières sur les actions.

L'ensemble de données « Bulls Say / Bears Say » de Benzinga est conçu pour simplifier le processus de prise de décision des investisseurs et des professionnels de la finance. Thomas Cotter, responsable des produits de données chez Benzinga, a exprimé son enthousiasme à l'égard de la collaboration avec IDO : « Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec Initial Data Offering, qui permet aux utilisateurs d'obtenir des informations plus approfondies sur les évaluations des analystes grâce à des résumés succincts de leurs rapports d'analyse complets. Benzinga permet à ses utilisateurs de connaître plus facilement les points de vue critiques qui influencent les mouvements boursiers. »

À propos de l'ensemble de données de Benzinga

L'ensemble de données de Benzinga se distingue par sa capacité à synthétiser les débats sur les thèses haussières et baissières sous forme de résumés accessibles. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de s'assurer que les utilisateurs disposent d'une vision équilibrée des investissements boursiers potentiels, englobant à la fois les points de vue positifs et négatifs. La documentation de l'ensemble de données est disponible ici.

Initial Data Offering : une plateforme pour lancer et découvrir des ensembles de données

Hébergé sur la plateforme Initial Data Offering, l'ensemble de données de Benzinga vient s'ajouter à une liste d'ensembles de données uniques et de grande qualité. IDO s'engage à bâtir une communauté solide d'acheteurs, de vendeurs et de passionnés de données, en se concentrant sur la mise à disposition des entreprises, des chercheurs et des entreprises du monde entier des ensembles de données les plus intéressants et ayant le plus d'impact. À mesure que la plateforme https://initialdataoffering.com/ se développe, les acheteurs pourront consulter un calendrier prévisionnel des offres initiales de données à venir.

À propos de Benzinga

Benzinga est un média financier dynamique et innovant qui donne aux investisseurs les moyens d'agir grâce à un contenu unique et de grande qualité. Benzinga fournit des idées opportunes et exploitables qui aident les utilisateurs à naviguer sur les marchés les plus incertains et les plus volatils, en temps réel et à un niveau inégalé.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2322987/Bezinga_Graphic.jpg