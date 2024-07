Benzinga lance une API de transcription en direct de conférences téléphoniques afin d'améliorer l'accessibilité aux informations sur les résultats

DETROIT, 15 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Benzinga, un média financier de premier plan, a annoncé aujourd'hui le lancement de son API de transcription de conférences téléphoniques, une solution conçue pour fournir un accès transparent à des transcriptions et des résumés complets et en temps réel de conférences téléphoniques. Cette nouvelle offre permet aux investisseurs, aux analystes financiers et aux développeurs d'accéder sans effort à des informations cruciales sur les résultats et sur les entreprises, et de les utiliser, poursuivant ainsi la mission de Benzinga qui consiste à faciliter la consommation d'informations financières.

Live Conference Call Transcripts API Integration

Permettre aux investisseurs d'accéder aux informations financières, de les analyser et d'agir en conséquence a toujours été au cœur de la mission de Benzinga. L'API de transcription de conférences téléphoniques permet à chacun, quelle que soit son expertise technique, d'obtenir facilement des informations détaillées sur ces conférences téléphoniques.

Qu'il s'agisse d'investisseurs individuels, d'analystes professionnels ou de développeurs d'applications financières, tout le monde bénéficie d'un accès simplifié à ce que les dirigeants d'entreprise disent des derniers résultats trimestriels. Que les utilisateurs réalisent des analyses de marché détaillées, développent des algorithmes de trading ou se tiennent simplement informés des dernières tendances du marché, ils ont besoin d'informations fiables et en temps réel. Alors que le paysage financier continue d'évoluer, il existe un besoin croissant d'outils robustes et faciles à utiliser qui facilitent une prise de décision rapide et précise.

Aiden Harris, scientifique de données chez Benzinga, a fait part de son enthousiasme pour le lancement en déclarant : « Tout le monde a besoin de données précises et actuelles pour prendre des décisions éclairées, et notre mission est de permettre à tout le monde d'accéder à ces informations sans effort. Notre équipe a travaillé sans relâche pour s'assurer que l'API est robuste, fiable et conviviale. Nous sommes impatients de voir l'incidence positive qu'elle aura sur la facilité d'utilisation des conférences téléphoniques ».

Les transcriptions en temps réel sont essentielles pour de nombreuses applications, car elles offrent un accès immédiat au contenu parlé, ce qui permet une analyse et une compréhension rapides. Cette immédiateté permet aux modèles de traitement du langage naturel (NLP) de traiter et d'interpréter les données au fur et à mesure qu'elles sont générées, facilitant ainsi des applications telles que l'analyse des sentiments, l'extraction de mots-clés et le résumé automatisé. Ces capacités sont essentielles pour les marchés financiers, où la rapidité de réaction aux informations peut avoir une incidence sur les décisions commerciales et les stratégies de marché. L'accès en temps réel permet aux outils NLP de fournir les informations les plus récentes et les plus pertinentes, améliorant ainsi les processus décisionnels.

« Il peut être fastidieux d'écouter des dirigeants d'entreprise lors de conférences téléphoniques. Ils fournissent parfois de précieuses informations, mais ces moments sont rares et souvent obscurcis par le jargon des affaires et les formulations élégantes », a déclaré Thomas Cotter, responsable des produits de données chez Benzinga. « L'API de transcription de conférences téléphoniques n'est pas seulement puissante par sa fonction de transcription, mais aussi par sa fonction de résumé des conférences. Ces résumés sont extrêmement digestes et peuvent donner un aperçu de la situation sans avoir à lire les notes de l'ensemble de la conférence ».

Le lancement de l'API de transcription de conférences téléphoniques marque une étape importante dans l'engagement de Benzinga en faveur de l'innovation et de l'excellence dans la fourniture d'informations financières. Les investisseurs, les analystes financiers et les développeurs sont invités à explorer les capacités de l'API et à s'inscrire pour un essai gratuit.

Principales caractéristiques

Couverture complète : accédez à des données financières historiques et en temps réel, y compris les transcriptions des conférences sur les résultats des sociétés cotées en bourse du monde entier.

accédez à des données financières historiques et en temps réel, y compris les transcriptions des conférences sur les résultats des sociétés cotées en bourse du monde entier. Métadonnées détaillées : accédez à un contexte précieux grâce à des métadonnées détaillées pour chaque transcription, y compris des informations sur l'entreprise et l'identification de l'intervenant.

accédez à un contexte précieux grâce à des métadonnées détaillées pour chaque transcription, y compris des informations sur l'entreprise et l'identification de l'intervenant. Capacités de recherche avancée : utilisez des options de recherche et de filtrage robustes pour localiser rapidement et efficacement des transcriptions et des données financières bien précises.

utilisez des options de recherche et de filtrage robustes pour localiser rapidement et efficacement des transcriptions et des données financières bien précises. Intégration transparente : la prise en charge de plusieurs formats de données tels que JSON, XML et CSV facilite l'intégration avec les systèmes existants.

la prise en charge de plusieurs formats de données tels que JSON, XML et CSV facilite l'intégration avec les systèmes existants. Notifications en temps réel : restez informé grâce à des notifications instantanées de nouvelles données et de mises à jour via WebSocket ou API.

Prix et disponibilité

Formules d'abonnement : contactez [email protected] pour obtenir des informations détaillées sur les formules, y compris le prix des fonctions premium.

contactez pour obtenir des informations détaillées sur les formules, y compris le prix des fonctions premium. Accès : ingérer via l'API à www.benzinga.com/apis ou utiliser l'intégration avec www.pro.benzinga.com.

ingérer via l'API à www.benzinga.com/apis ou utiliser l'intégration avec www.pro.benzinga.com. Des solutions flexibles : des formules destinées aux entreprise et aux start-ups sont disponibles, offrant des solutions complètes pour les grandes et les petites structures.

Pour plus d'informations sur les API de données et d'actualités financières ou pour programmer une démonstration, rendez-vous sur Benzinga APIs ou contactez-nous à [email protected].

À propos de Benzinga

Benzinga est un média financier de premier plan dont l'objectif est de faciliter la consommation d'informations financières. Fondé en 2010, Benzinga fournit un contenu pratique sur l'évolution des marchés qui permet aux investisseurs de prendre des décisions éclairées. Avec pour mission de démocratiser l'information financière, Benzinga fournit des actualités, des données et des éclairages à travers différentes plateformes, aidant des millions de lecteurs à garder une longueur d'avance sur les marchés financiers.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2460554/Live_Conference_Call_Transcripts_API_Integration.jpg