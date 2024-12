Bereket Döner a rejoint le débat sur le "döner turc" grâce à une recherche universitaire

L'Allemagne s'est opposée à la demande de la Turquie à la Commission européenne pour la reconnaissance du döner kebab dans l'Union européenne (UE). Bereket Döner défend l'héritage culturel de la Turquie avec une étude académique qui défend la reconnaissance du döner en tant que produit traditionnel dans l'UE.

ISTANBUL, 6 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Bereket Döner, un grand nom de la cuisine turque, a pris une position audacieuse en défendant la demande de la Turquie pour la reconnaissance du döner kebab en tant que produit traditionnel au sein de l'Union européenne. Lors d'une conférence de presse tenue à Istanbul le 5 décembre, l'entreprise a dévoilé une étude universitaire présentant des preuves historiques pour contrer les objections de l'Allemagne à la demande, en soulignant l'héritage culturel et culinaire du döner.

L'actrice allemande Wilma Elles et le Vice-président du Conseil d'administration de Bereket Döner, Mevlüt Ceyhun Tekdemir

"Nos recherches démontrent que le döner est profondément enraciné dans l'histoire et la culture turques", a déclaré Mevlüt Ceyhun Tekdemir, vice-président du conseil d'administration de Bereket Döner. "Des dessins mécaniques de Takiyeddin Efendi datant du XVIe siècle aux idées d'Evliya Çelebi, les éléments dont nous disposons ne laissent aucun doute sur les origines du döner. Nous faisons confiance à la Commission européenne pour reconnaître cet héritage de manière appropriée".

L'étude, intitulée Türkiye's World-Famous Delicacy : Döner, comprend des objets historiques, des gravures et des documents qui retracent les origines du plat jusqu'à la période ottomane classique. Il présente le döner non seulement comme une icône culinaire, mais aussi comme un connecteur culturel qui unit les communautés turques et européennes par l'appréciation commune de ses saveurs.

L'alimentation doit être un facteur d'unité et jeter des ponts entre les cultures

"Le Döner n'est pas une question de division, mais d'unité", a ajouté Tekdemir. "C'est une tradition culinaire qui rassemble les gens, mélangeant les cultures et les goûts d'une manière unique.

Bereket Döner a également annoncé son intention d'étendre sa marque Döner Point à toute l'Europe, en commençant par l'Allemagne. En ouvrant de nouveaux sites dans les grandes villes, l'entreprise cherche à faire découvrir à un plus grand nombre d'Européens le goût authentique du döner turc, tout en renforçant sa présence mondiale.

"Nous sommes ravis d'apporter le vrai goût du döner turc en Europe", a déclaré M. Tekdemir. "Notre stratégie d'expansion reflète notre engagement à préserver et à partager ce trésor culturel avec le monde entier".

Les initiatives de Bereket Döner visent à préserver l'héritage du döner turc tout en favorisant une meilleure compréhension de son importance culturelle et culinaire.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2575122/Bereket_Doner.jpg

Contact presse :

Kaya Sivrikaya

+49 170 2672683

[email protected]