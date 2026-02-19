Best Coast Pairings et Keyrune Incorporated annoncent la fusion de leurs entreprises afin de soutenir plus de 21 000 organisateurs de jeux dans le monde entier

SEATTLE, 19 février 2026 /PRNewswire/ -- Keyrune Incorporated, créateur de la plateforme événementielle Melee.gg, et Best Coast Pairings (BCP), fournisseur de logiciels événementiels destinés aux organisateurs de jeux de plateau depuis 2015, ont annoncé aujourd'hui leur fusion. La nouvelle société, Galactic Events Studio, unifiera les solutions technologiques pour les organisateurs d'événements à l'échelle mondiale, simplifiera les opérations pour les propriétaires de magasins et créera des expériences inégalées pour les joueurs et les éditeurs.

Cette fusion permet à l'équipe de Galactic Events Studio de combiner les forces de Melee.gg et de BCP au sein d'applications unifiées qui fourniront aux joueurs, aux organisateurs, aux détaillants et aux éditeurs des outils d'inscription et de gestion de tournois parmi les plus efficaces du marché, testés de manière approfondie. Les produits de Galactic Events Studio, BCP et Melee.gg continueront de soutenir les éditeurs et organisateurs de tournois existants tout en intégrant de nouvelles fonctionnalités attendues par les utilisateurs.

« Keyrune Incorporated se réjouit de s'associer à BCP pour accompagner les joueurs, les magasins et les éditeurs de jeux dans le monde entier », a déclaré Scott Elliott, PDG de Keyrune Incorporated. « La plateforme Melee.gg prend en charge plus de 6 000 magasins et plus de 10 000 organisateurs à travers le monde. Melee soutient des éditeurs de premier plan tels que Wizards of the Coast avec les séries Magic: The Gathering Pro Tour et les Championnats Régionaux, ainsi que Fantasy Flight Games avec Star Wars: Unlimited TCG et sa série de compétitions, des Qualifications planétaires jusqu'au Championnat Galactique. L'expérience et la technologie de l'équipe de BCP permettront à Galactic Events Studio d'offrir les outils d'inscription aux événements et de gestion de tournois les plus performants du marché. »

Paul McKelvey, PDG de Best Coast Pairings, a déclaré : « Nous avons lancé Best Coast Pairings en 2015 avec l'objectif de faciliter la création et l'organisation d'événements de jeux pour tous. La concrétisation de cette vision a donné lieu à des partenariats remarquables avec des éditeurs tels que Games Workshop et Catan Studio. Nos efforts continus pour améliorer l'expérience événementielle des joueurs et des éditeurs nous ont permis d'entrer en contact avec l'équipe de Keyrune. Nos valeurs communes se sont rapidement révélées alignées, confirmant que BCP et Keyrune devaient collaborer afin de soutenir la communauté et l'industrie qui nous passionnent. Notre équipe conjointe mettra à disposition des outils de haute qualité pour accompagner des événements de toute envergure et soutenir les détaillants et les éditeurs comme jamais auparavant. »

L'équipe de Galactic Events Studio travaille déjà à la mise en place d'un système de connexion unifié entre BCP et Melee et présentera des démonstrations de son nouvel outil « Match Manager » lors du GAMA 2026, sur le stand 685.

