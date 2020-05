Big Start aide les entreprises à s'équiper en EPI alors que la demande mondiale enfle

« Les sociétés ont une responsabilité morale envers leurs employés, et dans cette période extraordinaire cela signifie les approvisionner en EPI comme les masques et les gants pour qu'ils puissent effectuer leur travail de façon sûre et en toute confiance, » a-t-il souligné.

L'arme clé qui a émergé est l'équipement de protection individuelle —EPI— que Big Start a expédié en vrac aux agents de santé du monde entier.

Ceci étant, Big Start constate également un pic de demande pour les EPI de la part d'entreprises cherchant à protéger leurs employés dans l'exécution de leurs tâches ou revenant sur leurs lieux de travail après une période de confinement.

« Big Start est prête à aider les entreprises de toutes sortes à assurer à leurs employés la meilleure qualité de matériel pour EPI et à veiller à avoir en place une chaîne d'approvisionnement stable pour que leurs stocks soient bien fournis. »

Des entreprises vitales comme les supermarchés restent ouvertes et là, les employés ont besoin de pouvoir accéder aux EPI pour garantir leur protection.

Big Start a fait appel à ses relations étroites avec des fabricants d'EPI du plus haut niveau afin d'expédier par avion des commandes en vrac d'articles essentiels destinés aux équipes médicales en Australie, en Italie et aux États-Unis.

Big Start dispose d'un accès exclusif à des fournitures d'EPI telles que masques KN95, masques chirurgicaux de type II, respirateurs, blouses d'isolement, couvertures de chaussures, surblouses jetables en plastique et écrans faciaux.

M. Quigley a ajouté que les entreprises voulant se remettre des bouleversements occasionnés par le COVID-19 doivent se procurer autant d'EPI que possible.

« Remettre les gens au travail et assurer qu'ils puissent continuer à faire leur travail en toute sécurité est vital pour restaurer les économies nationales et veiller à ce que la planète se remette de ce virus disruptif, » a-t-il dit.

À propos de Big Start Global

Big Start Global est un distributeur de produits de sécurité basé à Perth et ayant des années d'expérience de la navigation au milieu de la complexité du tissu mondial de fournisseurs. En tirant parti de sa connaissance du secteur ainsi que de sa base mondiale d'approvisionnement et de ses contacts, Big Start s'est engagé à acheminer les fournitures médicales là où elles sont les plus nécessaires tout en créant un monde prospère et connecté.

Pour davantage d'informations visiter www.bigstart.com.au.

