Bigwest diffusera mondialement la série d'animation « Macross » à partir du 9 avril

TOKYO, 25 avril 2021 /PRNewswire/ -- Bigwest Co., Ltd. a annoncé qu'à partir du 9 avril 2021, toutes les créations appartenant à la franchise « Macross » produites après 1987 seront accessibles au public du monde entier. Cela inclut non seulement le film « Macross Delta » actuellement en production, mais aussi tout le nouveau contenu qui sera créé par la suite. Seront accessibles non seulement les animes de la franchise, mais également d'autres éléments en faisant partie, comme des jeux, des jouets, différents contenus, des spectacles en direct ainsi que des produits dérivés. L'entreprise a créé une chaîne YouTube officielle ainsi qu'un compte Twitter pour ses fans.

Image 1 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106613/202104153719/_prw_PI3fl_9AaaL6P7.jpg

Twitter : @MACROSS_BIGWEST

https://twitter.com/MACROSS_BIGWEST

YouTube : MACROSS ch

https://www.youtube.com/channel/UCKeM8HXpwR0qc0RtH0GKyMg

À propos de la série « Macross » :

La série animée de science-fiction « Macross » tourne autour de trois aspects principaux : la musique, un triangle amoureux et Valkyrie, un avion de chasse capable de se transformer.

Image 2 : https://kyodonewsprwire.jp/release/202104153719?p=images

Bigwest aimerait partager avec les fans des messages provenant des membres principaux de l'équipe créative derrière « Macross », M. Shoji Kawamori et M. Haruhiko Mikimoto.

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202104153719-O1-uk0x3CIp.pdf

À propos de Bigwest Co., Ltd. :

Bigwest Co., Ltd., représente le détenteur de la série « Macross ». Ses principales tâches sont la planification et la production de l'anime, ainsi que la gestion des licences et des droits d'auteur.

