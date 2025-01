Bilan de l'année 2024 de Momcozy : Saisir le pouvoir du confort et de la croissance

LONDRES, 6 janvier 2025 /PRNewswire/ -- La marque mondiale de services à la mère et au bébéhttps://momcozy.com/Momcozy a dévoilé sa vidéo de bilan annuel ainsi qu'une vidéo de témoignages d'utilisateurs. Dans son bilan annuel 2024, Momcozy a mis en avant son dévouement à l'autonomisation des mères par le biais de campagnes et de partenariats innovants, en soulignant les collaborations significatives et les initiatives communautaires qui ont renforcé sa présence mondiale et son engagement en matière de soutien maternel.

Événements et initiatives de renforcement des capacités

Tout au long de l'année 2024, Momcozy a organisé des événements marquants dans le monde entier pour honorer et soutenir les mères. En mars, le programme "Cozy Mom : La campagne "Son pouvoir infini", en partenariat avec Marie Claire, a permis de partager des histoires inspirantes de femmes diverses embrassant leur véritable personnalité. En mai, le "Cozy Village : La philosophie "From Cozy Me to Cozy We", célébrée à l'occasion de la fête des mères, a mis l'accent sur le soutien de la communauté avec des partenaires tels que Babylist et PSI, soulignant l'effort collectif nécessaire dans le parcours parental.

Ambassadeurs de la marque et plaidoyer

En juillet, Momcozy a fièrement annoncé son partenariat avec Nada Hafez, escrimeuse professionnelle et mère de famille, en tant qu'ambassadrice de la marque, soulignant sa force dans la vie quotidienne et dans le sport.

Pour la Semaine mondiale de l'allaitement maternel en août, Momcozy a collaboré avec des organisations mondiales de l'allaitement maternel pour soutenir les parcours d'allaitement maternel par des initiatives pratiques.

En septembre, lors de la Semaine de la mode de New York, Momcozy a redéfini sa mission à l'occasion de la "Cozy Evolution" : La journée de la marque "Together We Grow" a été marquée par un "Momcozy Lounge" où des leaders du secteur ont discuté de la maternité moderne.

Pour clôturer l'année en décembre, Momcozy s'est associé au mannequin Iskra Lawrence pour l'événement "Cozy Holiday" : La campagne "Joie pour tous, amour pour vous" vise à promouvoir des moments de paix pour les mères pendant les fêtes de fin d'année.

Faits marquants de l'année et perspectives d'avenir

En 2024, Momcozy s'est développé à l'échelle mondiale, atteignant plus de 4,5 millions de mères et construisant un vaste réseau de vente dans le monde entier. Grâce à une innovation permanente dans le secteur de la maternité et de l'enfance, Momcozy apporte un véritable soutien à toutes les mères, redéfinissant le "confort" comme un symbole de force et de croissance. Momcozy s'engage à soutenir les mères, à favoriser la chaleur, l'innovation et à explorer de nouveaux horizons.

À propos de Momcozy

Depuis 2018, Momcozy est le leader du confort pour les mères avec des tire-laits portables, des soutiens-gorge d'allaitement et des produits de soins pour les mamans. Classée en tête des catégories sur Amazon et approuvée par 4 millions de mères dans 60 pays, la gamme complète de Momcozy est disponible sur Amazon, Babylist et Boots. Grâce à une innovation constante et à des designs agréables, Momcozy étend sa portée mondiale pour simplifier la vie des mamans dans le monde entier.

Pour plus d'informations, consultez le site https://momcozy.com.

Contact avec les médias : [email protected]