BIOMODEX annonce la présentation de données à la SFNR 2020 soulignant les avantages des répétitions spécifiques au patient dans les anévrismes intracrâniens non rompus complexes

Des neuroradiologues interventionnels du CHU de Rennes présentent les résultats d'une étude clinique montrant que Biomodex a le potentiel de réduire les complications et d'optimiser le choix des dispositifs médicaux

BOSTON, 18 décembre 2020 /PRNewswire/ -- BIOMODEX®, une entreprise pionnière dans le domaine de la santé numérique qui offre une solution imprimée en 3D unique et améliorée pour la répétition spécifiques au patient et la formation des médecins, a annoncé aujourd'hui que la solution EVIAS™ (EndoVascular Intracranial Aneurysm System) de l'entreprise était au centre d'une présentation à la SFNR 2020. Des neuroradiologues interventionnels français ont présenté les résultats d'une étude clinique portant sur 20 patients du CHU de Rennes atteints d'anévrismes intracrâniens complexes non rompus. Les résultats valident les avantages de l'utilisation de modèles 3D spécifiques aux patients pour simuler les interventions à l'avance afin d'aider les médecins à choisir le dispositif et l'approche optimaux pour chaque individu, et de réduire les temps d'intervention.

« La solution d'impression 3D améliorée de Biomodex nous a donné des informations uniques avant les vraies interventions. L'utilisation des modèles pour les répétitions préalables nous a permis de savoir à l'avance si une approche allait fonctionner et, dans le cas contraire, nous a aidés à déterminer quel dispositif médical serait le plus efficace. Cela a non seulement renforcé la confiance des médecins, mais a également réduit les temps d'opération et nous a permis de diminuer le risque de complication pendant la vraie intervention », a déclaré le Dr Anthony Le Bras, neuroradiologue interventionnel au CHU de Rennes.

En utilisant des scanners d'imagerie, tels que l'angiographie rotationnelle CTA et/ou 3D, pour visualiser l'intérieur des vaisseaux sanguins et des organes, Biomodex a imprimé en 3D des modèles précis de l'anévrisme non rompu de chaque patient. Contrairement aux modèles en silicone, les modèles Biomodex sont créés à l'aide de matériaux avancés, répondant à la biomécanique, qui simulent les caractéristiques et la rétroaction haptique de l'anatomie de l'individu.

« La biomécanique et la rétroaction haptique sont des éléments clés de la technologie de Biomodex. Les modèles spécifiques au patient sont réalistes et peuvent reproduire efficacement les zones dures à l'intérieur de l'os et les zones molles à l'intérieur des artères, y compris les frictions et la résistance de la pente pendant les interventions. Nous pourrions également préparer les formes et les tailles des cathéters nécessaires. Notre étude montre par les mesures de la métrologie que les modèles 3D reproduisent de manière fiable les caractéristiques des anévrismes intracrâniens », a déclaré le Dr François Eugène, neuroradiologue interventionnel au CHU de Rennes. « Nous pensons que Biomodex pourrait devenir le modèle de soins pour les cas complexes et la formation des médecins à l'avenir, et éventuellement être utilisé pour d'autres interventions, telles que les accidents vasculaires cérébraux. »

Les Dr. Le Bras et Eugène ont fait une présentation lors du 47econgrès de la Société française de neuroradiologie SFNR le 17 décembre 2020. L'événement se déroule virtuellement cette année à cause de la COVID-19. Les résultats complets de l'étude devraient être publiés en 2021.

À propos de Biomodex

BIOMODEX ® est une société pionnière dans le domaine de la santé numérique, basée à Paris et à Boston. En partant de l'imagerie médicale standard spécifique au patient, Biomodex a développé une solution imprimée 3D unique et améliorée pour la répétition spécifique au patient et la formation avancée des médecins, combinant les propriétés biomécaniques et d'imagerie (4D) et la dynamique des fluides (5D). La solution Biomodex offre une expérience médicale de bout en bout de la médecine de précision sur mesure.

La solution est entièrement intégrée à la fois dans l'imagerie et dans le flux de travail de l'intervention, elle est très portable et facile à utiliser. Le téléchargement, la commande et la livraison rapide des images sont facilités par un portail web permettant aux clients de gérer leur propre portefeuille. Cette solution devrait permettre de réduire les coûts d'intervention et d'hospitalisation, et d'améliorer les résultats en matière de maladies aiguës et chroniques. Biomodex a commercialisé avec succès plusieurs produits pour les applications neurovasculaires et structurelles du cœur et élargit rapidement son portefeuille de produits grâce à l'application de ses technologies de base.

