BIOTRONIK présente les nouveaux DAI et DAI triple chambre Acticor Sky et Rivacor Sky destinés à améliorer les approches de stimulation du système de conduction

BERLIN, 12 février 2026 /PRNewswire/ -- BIOTRONIK présente sa nouvelle famille de prothèses cardiaques : les DAI et DAI triple chambre Acticor Sky et Rivacor Sky. Ces prothèses cardiaques sont conçues pour améliorer les tâches de stimulation du système de conduction, notamment la stimulation de la branche gauche. Elles intègrent des technologies de détection du rythme, de monitorage et de coordination du traitement. Elles sont destinées aux professionnels de santé qui prennent en charge les patients souffrant de troubles du rythme cardiaque.

First Rivacor Sky Implantation at University Hospital Frankfurt Setup at University Hospital Frankfurt

La première utilisation clinique de l'une de ces prothèses cardiaques s'est produite à l'hôpital universitaire de Francfort, en Allemagne, par le Dr Anastasia Falagkari, le Dr Victoria Johnson et le professeur Reza Wakili. Elle a été réalisée sur un patient adulte nécessitant un traitement par défibrillation ou par resynchronisation cardiaque. Il s'agit de la première expérience documentée de ces prothèses dans un contexte clinique.

Les DAI et DAI triple chambre Acticor Sky et Rivacor Sky sont dotés d'outils conçus pour une utilisation professionnelle destinés à améliorer les procédures de stimulation alignées sur la conduction, la détection du rythme lors des événements auriculaires et ventriculaires, ainsi que les flux de travail de gestion thérapeutique conçus pour un usage professionnel. Des fonctionnalités supplémentaires permettent de faciliter la programmation des prothèses et les procédures de suivi dans les environnements cliniques.

« Avec cette plateforme, notre objectif est de fournir aux équipes cliniques des technologies conçues pour améliorer la gestion des troubles du rythme complexes tout en maintenant l'efficacité du flux de travail », a déclaré le Dr Andreas Hecker, directeur de la technologie chez BIOTRONIK.

Le professeur Reza Wakili, directeur adjoint du service de cardiologie de l'hôpital universitaire de Francfort, a commenté cette première expérience clinique : « Ces prothèses cardiaques offrent des fonctionnalités qui permettent d'améliorer les techniques de stimulation du système de conduction et l'évaluation du rythme pendant le suivi. Ces éléments peuvent apporter une aide précieuse dans la prise de décision clinique quotidienne ».

La stimulation du système de conduction suscite un intérêt scientifique et clinique croissant. BIOTRONIK a développé ces DAI et DAI triple chambre pour fournir aux professionnels de santé des prothèses cardiaques qui permettent d'améliorer cette approche évolutive dans le champ de la gestion du rythme cardiaque.

A propos de BIOTRONIK

Depuis plus de 60 ans, BIOTRONIK développe des technologies médicales destinées à améliorer les soins cardiovasculaires et neurologiques. L'entreprise propose des prothèses cardiaques, des solutions numériques et des systèmes d'électrophysiologie. BIOTRONIK, dont le siège est à Berlin et qui opère dans plus de 100 pays, se concentre sur les technologies d'ingénierie conçues pour un usage médical professionnel.

