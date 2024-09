BitFinancial renforce son réseau d'assistance et ses heures de service

KINGSTOWN, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, 24 septembre 2024 /PRNewswire/ -- BitFinancial est fier d'annoncer de profondes améliorations apportées à son équipe d'assistance multilingue et aux heures de service. Cette expansion reflète l'engagement inébranlable de la marque à offrir un excellent service client aux traders du monde entier.

« Nous comprenons toute l'importance d'une assistance accessible et réactive pour nos clients, en particulier dans l'environnement commercial mondialisé d'aujourd'hui », déclare Evert Warren, porte-parole de BitFinancial. « En renforçant notre équipe d'assistance multilingue et en étendant nos heures d'ouverture, nous voulons nous assurer que les personnes des quatre coins du monde peuvent recevoir une assistance rapide dans la langue de leur choix. »

L'assistance bénéficie d'une mise à niveau globale

L'équipe d'assistance élargie de BitFinancial comprend désormais des professionnels hautement qualifiés qui parlent couramment un large éventail de langues, dont l'allemand, le français et bien d'autres encore. Cette diversité permet à l'entreprise de communiquer efficacement avec les clients aux quatre coins du monde, garantissant ainsi une expérience commerciale fluide et personnalisée.

Outre l'extension de l'assistance multilingue, la société a étendu ses heures de service pour répondre aux besoins des traders situés dans des fuseaux horaires différents. Les clients bénéficient désormais d'une assistance du début de la matinée jusqu'à la fin de la soirée, ce qui leur offre la flexibilité et la commodité dont ils ont besoin pour négocier en toute confiance.

« Notre objectif est de devenir la plateforme en ligne pour les utilisateurs qui recherchent une portée mondiale avec une touche locale », explique Evert Warren. « En nous concentrant sur l'investissement dans notre équipe d'assistance et en prolongeant nos heures de service, nous démontrons notre mission de fournir le plus haut niveau de service à la clientèle dans l'industrie. »

À propos de BitFinancial

Avec plus de deux décennies d'engagement inébranlable en faveur de l'excellence, BitFinancial s'est imposé comme un acteur de premier plan dans le monde des marchés financiers. Les 20 années d'expérience de l'entreprise lui ont permis d'acquérir les connaissances et l'expertise nécessaires pour s'orienter face aux complexités de l'écosystème trading avec précision et anticipation.

La mission de BitFinancial est de fournir aux traders de tous niveaux les outils et les ressources dont ils ont besoin pour réussir. La marque s'engage à proposer une plateforme de trading fiable et conviviale, ainsi qu'une assistance clientèle et des ressources de formation de qualité. La promesse de transparence, d'intégrité et de satisfaction des clients leur a valu la confiance et la loyauté des traders actifs du monde entier.