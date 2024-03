Bitget atteint 25 millions d'utilisateurs, le BGB s'élève à 1$ et le marché crypto monte en flèche

PARIS, 7 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le dernier rapport de Bitget fait état d'une croissance remarquable au cours du mois de février 2024, avec une base d'utilisateurs dépassant les 25 millions et son token de plateforme, le BGB, franchissant la barre des 1$, le tout dans le cadre d'un marché crypto florissant.

Le volume de trading Spot de Bitget a augmenté de plus de 21%, et le volume de trading de Futures a augmenté de 22%, selon les données de CoinGecko. Cet enthousiasme du marché a propulsé la base d'utilisateurs de la plateforme d'échange à 25 millions. Parallèlement, son token de plateforme, le BGB, a augmenté de 64%, atteignant un record historique de 1,15$.

Dans le cadre de ses efforts constants pour diversifier et enrichir les options de trading, Bitget a ajouté 39 nouveaux tokens à sa plateforme, ce qui a suscité un intérêt et une activité de trading considérables. Cette expansion s'est traduite par des hausses de prix extraordinaires pour les cinq tokens les plus performants, avec des gains dépassant les 1000%. Deux tokens, QnA3.AI ($GPT) et Pixels (PIXEL), ont affiché des performances exceptionnelles, s'envolant chacun de plus de 5000%.

Le mois de février a également été marqué par une croissance substantielle dans le secteur de l'IA, notamment grâce au lancement du modèle Sora d'OpenAI, qui a fait progresser de manière significative la créativité en matière d'IA et a captivé l'intérêt du marché. Cet engouement a contribué à une augmentation remarquable de 400% du volume de trading dans la zone AI de Bitget, ce qui reflète le vif intérêt du marché pour les progrès réalisés grâce à l'IA.

Gracy Chen, directrice générale de Bitget, a déclaré : "Nous sommes ravis d'assister à la croissance sans précédent de Bitget, qui a dépassé les 25 millions d'utilisateurs, ce qui témoigne clairement de la confiance que nous accorde la communauté crypto mondiale. Cette étape, associée à nos expansions et innovations stratégiques, souligne notre engagement à fournir à nos utilisateurs l'environnement de trading le plus dynamique et le plus sûr qui soit. Alors que nous célébrons cette réussite, nous restons concentrés sur l'ouverture de nouvelles voies dans les domaines des cryptomonnaies et du Web3, animés par notre dévouement inébranlable à inspirer l'ensemble du marché et à fournir des services toujours plus excellents. L'avenir est incroyablement prometteur, et ce n'est encore que le début".

À propos de Bitget

Créée en 2018, Bitget est une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde. Au service de plus de 20 millions d'utilisateurs répartis dans une centaine de pays et de régions, la plateforme Bitget est déterminée à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading ainsi qu'à travers d'autres solutions de trading. Bitget inspire également le grand public à adopter les cryptomonnaies grâce à des collaborations avec des partenaires réputés, notamment le légendaire footballeur argentin Lionel Messi.

