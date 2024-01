Rapport Bitget - Les startups blockchain dirigées par des femmes ne reçoivent que 6% du financement global

PARIS, 16 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Bitget , plateforme d'échange crypto et société Web3 de premier plan, a publié une étude analysant les dernières tendances dans le paysage du financement des startups blockchain et leur influence sur la disparité entre les genres dans les schémas d'investissement. L'étude a porté sur une période de deux ans et s'est appuyée sur des données qualitatives et quantitatives pour donner un aperçu clair de l'écart de financement entre les startups dirigées par des hommes et celles dirigées par des femmes. L'objectif de cette recherche était de mettre en évidence les problèmes liés à l'inégalité entre les hommes et les femmes dans le secteur et de donner un aperçu des solutions possibles.

À retenir

Au cours de la période étudiée, les startups blockchain ont levé 27,85 milliards de dollars, les startups blockchain dirigées par des femmes n'ayant obtenu que 6,34% du financement global.

Les startups blockchain dirigées par des femmes représentent moins de 7% de l'ensemble des startups blockchain.

Dans l'ensemble, les levées de fonds des startups blockchain ont chuté de 70,1% par trimestre entre le 1er trimestre 2022 et le 3ème trimestre 2023.

le 3ème trimestre 2023. Le nombre de startups blockchain dirigées par des femmes a chuté de 45,2% depuis le début de l'année 2022, mais on observe d'ores et déjà une reprise.

La part des startups dirigées par des femmes a connu une légère augmentation, passant de 8,3% en 2022 à 8,6% au troisième trimestre 2023.

Les startups fondées par des femmes se révèlent plus sensibles à l'évolution des conditions du marché.

Il existe un besoin important d'incubateurs capables de nourrir les startups créées par des femmes ainsi que de favoriser un environnement plus inclusif et plus encourageant pour leur développement.

Le rapport s'est penché sur les principales raisons de cette disparité persistante, identifiant que le financement des startups blockchain dirigées par des femmes est influencé par les tendances générales en matière d'investissement dans les startups, la situation globale du marché crypto, ainsi que par le sentiment et les préjugés des investisseurs. Ce dernier facteur est interprété comme le résultat du fait que plus de 90% du financement va à des projets menés par des hommes.

L'équipe Bitget a basé son approche de recherche sur la période allant de 2022 aux trois premiers trimestres de 2023 afin d'obtenir des informations actualisées sur les principes d'évaluation du marché actuel et d'avoir un aperçu des tendances potentielles. Parmi les tendances qui affectent le plus la disponibilité des financements, le sentiment baissier prédominant a fait chuter le nombre d'investissements de 61,6% en 2022, ce qui s'est traduit par des volumes d'investissement plus faibles, le chiffre le plus bas enregistré étant de 1,97 milliard de dollars, soit 29,1% du pic observé au début de 2022.

Il est prouvé que les préjugés sexistes ont un effet déterminant sur les investissements, puisque les statistiques indiquent que les startups dirigées par des hommes ont attiré 27,85 milliards de dollars, tandis que les startups blockchain dirigées par des femmes ont levé 1,77 milliard de dollars, soit seulement 6,34% du montant global. La part des startups dirigées par des femmes a toutefois connu une légère augmentation, passant de 8,3% en 2022 à 8,6% au troisième trimestre 2023.

L'étude menée par Bitget montre une corrélation claire entre le genre du fondateur et les volumes d'investissement, ce qui soulève des questions sur la prédominance des préjugés dans l'industrie des cryptomonnaies. Compte tenu de la nature inclusive et mondiale de l'économie basée sur la blockchain, le fait que les préjugés sexistes jouent un rôle déterminant dans la limitation de l'engagement et des opportunités est un phénomène inacceptable qui doit être traité. Gracy Chen, directrice générale de Bitget, a commenté ce rapport :

"En tant que leader du secteur des cryptomonnaies, nous assumons notre responsabilité d'aborder des vérités gênantes et de catalyser des changements significatifs. Les disparités mises en lumière par notre étude nous rappellent de manière poignante que nous devons nous efforcer de créer un écosystème où le talent et le potentiel sont les seuls critères, sans préjugés sexistes. Nous restons déterminés à favoriser un environnement inclusif, où chacun, quel que soit son genre, bénéficie d'une égalité des chances dans cette industrie en plein essor."

Le rapport met également en lumière certaines dynamiques importantes du secteur, en soulignant l'impact du sentiment des investisseurs sur le potentiel et la viabilité des startups en fonction du genre du fondateur, sous l'influence des conditions du marché.

À propos de Bitget

