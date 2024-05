Bitget fait preuve d'une transparence continue avec sa preuve de réserves d'avril 2024

VICTORIA, Seychelles, 8 mai 2024 /PRNewswire/ -- Bitget, plateforme d'échange crypto et société Web3 de premier plan, démontre une croissance continue des actifs des utilisateurs avec sa dernière preuve de réserves . La mise à jour montre l'engagement inébranlable de Bitget à maintenir des réserves robustes, garantissant la sécurité des actifs des utilisateurs dans le paysage hautement dynamique des cryptomonnaies.

Le rapport PoR d'avril 2024 révèle un ratio de réserves total de 176%, le ratio pour le BTC et l'ETH atteignant respectivement 335% et 229%. La dernière mise à jour dévoile également une augmentation significative des actifs USDT et ETH des utilisateurs, les deux chiffres ayant augmenté respectivement jusqu'à 51% et 46% depuis janvier 2024.

Gracy Chen, directrice générale de Bitget, a déclaré : "La dernière mise à jour de notre preuve de réserves renforce notre dévouement à la protection des actifs des utilisateurs et au respect des normes les plus élevées en matière de sécurité. Avec un ratio de réserves total de 176%, Bitget continue de montrer l'exemple dans le secteur des plateformes d'échange de cryptomonnaies."

Les ratios de réserves régulièrement mis à jour pour les principales cryptomonnaies, y compris BTC, ETH, USDT et USDC, soulignent l'engagement de Bitget à fournir aux utilisateurs un environnement de trading sécurisé et transparent. Les efforts de Bitget en matière de transparence ne se limitent pas à la divulgation de la preuve de réserves.

La plateforme a également mis en place un fonds de protection et en publie des valorisations mensuelles afin de renforcer la protection des utilisateurs et d'atténuer les risques potentiels. Le dernier rapport a révélé une valorisation de 465 millions de dollars en avril, dépassant largement le montant garanti de 300 millions de dollars.

Ce fonds est méticuleusement conçu pour protéger les actifs numériques d'un large éventail de risques, allant des cybermenaces et des manœuvres frauduleuses à la forte volatilité du marché. Fonctionnant dans un cadre autonome, le fonds de protection Bitget fournit des stratégies de protection souples et adaptables qui ne dépendent pas de facteurs externes. Ceci constitue un avantage décisif, car elle permet d'améliorer considérablement la sécurité de la communauté.

En date du 22 avril 2024, CoinMarketCap rapporte que les réserves totales de Bitget dépassent les 2,7 milliards de dollars, consolidant ainsi la position de Bitget en tant que plateforme d'échange de cryptomonnaies fiable et digne de confiance. En menant fréquemment des audits, Bitget assure une visibilité continue et assume sa responsabilité en matière de transparence et de responsabilité.

À propos de Bitget