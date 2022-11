Bitget lance « Bitget Insights » pour améliorer les initiatives de trading social

SINGAPOUR, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Bitget, la principale bourse mondiale de crypto-monnaies, annonce le lancement de sa nouvelle fonction « Bitget Insights ».. Cette fonctionnalité sert à intégrer les médias sociaux au trading social via la bourse Bitget. Ce lancement représente la prochaine étape de l'initiative de Bitget en matière de trading social de crypto-monnaies, qui vise à profiter à la fois aux nouveaux investisseurs particuliers et aux traders expérimentés.

Bitget Insights - new social trading feature

Avec Bitget Insights, les nouveaux traders auront la possibilité de glaner des informations auprès de traders expérimentés. Par rapport aux plateformes de médias sociaux existantes, Bitget garantit que tous les avis partagés proviennent de traders vérifiés et crédibles dans un premier temps, ce qui permet aux nouveaux traders d'économiser du temps, des ressources et des pertes potentielles résultant de cryptocurrency « shilling », de faux endossements ou d'autres arnaques de crypto.

Afin de s'assurer que Bitget Insights fournit des points de vue utiles et perspicaces aux utilisateurs, seuls les traders qui répondent à certains critères, dont celui d'être un véritable trader vérifié sur la plateforme Bitget, sont en mesure de partager et de publier avec cette nouvelle fonctionnalité. En outre, ils doivent avoir un nombre important et vérifiable d'adeptes sur diverses plateformes de médias sociaux. Les autres traders peuvent suivre et profiter des informations, telles que les stratégies techniques ou les analyses de marché, publiées par les traders vérifiés.

La décision de Bitget d'accréditer des traders qualifiés repose principalement sur l'existence de nombreux agents malveillants et de fréquentes arnaques sur d'autres plateformes de médias sociaux. Les nouveaux traders ont ainsi du mal à prendre des décisions éclairées concernant leurs transactions et leurs investissements. Étant donné que les traders sont vérifiés sur la base de données de trading réelles sur la bourse, Bitget Insights a pour objectif de fournir une meilleure protection aux nouveaux utilisateurs qui entrent sur les marchés.

Bitget Insights permet également aux traders accrédités d'accroître leur présence dans la communauté en partageant des points de vue sur le marché et des stratégies de trading avec potentiellement des millions de traders existants sur la plateforme mondiale de Bitget. Les traders accrédités peuvent également bénéficier de Bitget Copy Trade, son produit phare de trading social en crypto.

Gracy Chen, directrice générale de Bitget, déclare : « Les produits de trading innovants et les services de trading social sont la quintessence et les caractéristiques clés de Bitget. Bitget est un pionnier du trading social de crypto grâce à sa façon de travailler pour améliorer les produits par l'innovation. Sur « Bitget Insights », la plateforme de trading social où les informations précieuses sont plus accessibles à tous, les traders curatés et vérifiés et les leaders d'opinion sélectionnés peuvent poster leurs analyses graphiques, leurs stratégies techniques et leurs articles, pour partager leurs idées avec les followers. »

« Avant tout, nous sommes activement à l'écoute de notre communauté et nous savons que, face à la multitude d'informations et de désinformations qui foisonnent sur Web3, il peut être difficile de s'y retrouver, surtout pour les nouveaux investisseurs. En tant que bourse crypto CEX (échanges centralisées), nous sommes dans une position unique pour aider les traders et les investisseurs de Web3 à rassembler des informations et à glaner des idées auprès de traders vérifiés sur notre plateforme. En fin de compte, cela rend la crypto plus accessible à des marchés plus larges ou à des personnes qui pourraient autrement hésiter concernant Web3. »

Pour célébrer le lancement de Bitget Insights, Bitget a préparé une campagne de contenu généré par les utilisateurs, qui comprend un concours de cadeaux et de partage pour les utilisateurs qui publient des idées et du contenu originaux sur la plateforme. Les gagnants peuvent partager jusqu'à 100 000 $BGB, des souvenirs signés par le dernier partenaire de Bitget, Lionel Messi, et plus encore. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web .

À propos de Bitget

Bitget, créé en 2018, figure dans le top cinq des bourses de cryptomonnaies au monde avec des produits innovants et des services de trading social comme caractéristiques principales, servant actuellement plus de huit millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays à travers le monde.

La bourse s'engage à fournir des solutions de trading sécurisées aux utilisateurs et vise à accroître l'adoption de la crypto en collaborant avec des partenaires crédibles, notamment le footballeur légendaire argentin Lionel Messi, l'équipe de football de premier plan italienne Juventus.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1944008/Bitget_Insights.jpg

SOURCE Bitget Ltd.