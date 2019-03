Bitpanda élargit ses classes d'actifs en ajoutant sa première stablecoin Tether (USDT)

VIENNE, 22 mars 2019 /PRNewswire/ -- La société FinTech Bitpanda, basée à Vienne, a ajouté des stablescoins comme une nouvelle classe d'actif sur sa plateforme de trading. Plus de 900 000 utilisateurs sont maintenant capables de déposer, envoyer, trader et échanger des Tether (USDT).

La vision de Bitpanda est de fournir un accès simple et pratique pour un large éventail d'actifs financiers numériques. Pour cette raison, elle souhaite élargir sa plateforme de trading à d'autres classes d'actifs au-delà des cryptomonnaies. Pour commencer, Bitpanda offre maintenant la première stablecoin comme une nouvelle classe d'actif. Tether (USDT) est la stablecoin la plus populaire en matière de volume et les utilisateurs de Bitpanda ont maintenant la possibilité de le déposer, l'envoyer, le trader et l'échanger.

« Alors que nous ajoutons en permanence de nouvelles cryptomonnaies et fonctionnalités sur notre plateforme Bitpanda. Notre objectif global est d'offrir à nos utilisateurs des classes d'actifs allant au-delà des cryptomonnaies »,a déclaré Eric Demuth, PDG et cofondateur de Bitpanda.

Contrairement aux cryptomonnaies, qui rencontrent des fluctuations de prix, une stablecoin comme Tether (USDT) est indexée à un autre actif : le dollar US. Cela signifie que 1 USDT essaie de conserver sa valeur autour de 1 dollar US.

Au cours des derniers mois, Bitpanda a connu une croissance en ce qui concerne à la fois la taille de son équipe et les nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme de trading. La société a récemment lancé son App Android, qui permet une expérience du trading intuitive pour le desktop et le mobile, ainsi que Bitpanda Swap, qui permet d'échanger instantanément une cryptomonnaie contre une autre en s'appuyant sur des produits préexistants. Finalement, avec Bitpanda Savings, les utilisateurs peuvent établir sans stress un plan d'épargne pour des Bitcoin ou l'un des 20 autres actifs financiers numériques sur leur plateforme.

À propos de Bitpanda

Bitpanda GmbH est une société FinTech fondée en 2014 et basée à Vienne, en Autriche. Avec plus de 900 000 utilisateurs et plus de 100 employés, la société est devenue le leader européen pour la vente et l'achat d'actifs numériques comme le Bitcoin. La société croit fermement au pouvoir d'innovation des cryptomonnaies et de la technologie des blockchains. Sa mission est d'être le moteur principal dans le cadre de la révolution FinTech en offrant un accès simple, sécurisé et fiable aux actifs numériques tantôt pour les utilisateurs débutants comme expérimentés.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/829258/Bitpanda_Logo.jpg

SOURCE Bitpanda GmbH