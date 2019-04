Bitpanda obtient l'agrément d'établissement de paiement (DSP2)

Bitpanda, la société viennoise de Fintech, avec plus de 900 000 utilisateurs et plus de 100 employés, élargit son modèle économique. The Austrian financial market authority a délivré à Bitpanda Payments GmbH, l'agrément d'établissement de paiement européen (DSP2) conformément aux lois européennes au bout de 5 mois. Pour Bitpanda, ceci est un tournant décisif qui permettra le lancement de fonctionnalités et de produits prometteurs dans les prochains mois à venir.

« Notre objectif est de combler l'écart entre le monde traditionnel et moderne des finances. L'agrément d'établissement de paiement nous permettra d'éliminer ces barrières » a déclaré Philipp Bohrn, l'un des deux directeurs généraux de Bitpanda Payments GmbH. Avant de rejoindre Bitpanda, Philipp Bohrn a travaillé pendant 9 ans comme directeur général à l'Association of Financial Service Providers à la chambre de commerce autrichienne. Lukas Enzersdorfer-Konrad, ancien chef du département pour la numérisation et l'innovation au sein du groupe bancaire leader en Autriche Raiffeisen et maintenant deuxième directeur général chez Bitpanda, a ajouté : « Nous voulons agir comme le lien qui manque, pour rendre les actifs financiers numériques accessibles partout où nos utilisateurs le souhaitent. Avec l'agrément, nous sommes les pionniers en Europe à offrir des fonctionnalités et des services non seulement convenables mais aussi innovants ».

« Nous sommes heureux que Bitpanda soit l'une des Fintechs en Europe à recevoir un tel agrément. Ceci est un grand pas en avant pour notre vision de créer une plateforme d'investissement ouverte et innovante » a déclaré Eric Demuth, PDG de Bitpanda. La vision de Bitpanda est de fournir un accès simple et pratique pour un large éventail d'actifs financiers numériques. Pour cette raison, la plateforme de trading élargit ses classes d'actifs au-delà des cryptomonnaies.

À propos de Bitpanda

Bitpanda GmbH est une société FinTech fondée en 2014 et basée à Vienne, en Autriche. Avec plus de 900 000 utilisateurs et plus de 100 employés, la société est devenue le leader européen pour la vente et l'achat d'actifs financiers numériques comme le Bitcoin. La société croit fermement au pouvoir d'innovation des cryptomonnaies et de la technologie des blockchains. Sa mission est d'être le moteur principal dans le cadre de la révolution FinTech en offrant un accès simple, sécurisé et fiable aux actifs numériques tantôt pour les utilisateurs débutants comme expérimentés.

