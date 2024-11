PARIS, 28 novembre 2024 /PRNewswire/ -- KOORUI lance officiellement ses bonnes affaires du Black Friday, avec des réductions jusqu'à 65 % sur de nombreux modèles de moniteurs parmi les plus vendus ! Vous êtes gameur ? Vous travaillez sur écran ? Profitez de l'expérience extraordinaire d'un moniteur de haute qualité. Retrouvez cet événement est uniquement disponible sur Amazon.

Offre sur une sélection de produits

Black Friday chez KOORUI ! Profitez de réductions sur des moniteurs haute performance !

Page Promotions de KOORUI sur Amazon France

[Acheter maintenant] (https://www.amazon.fr/stores/page/663E8B8F-59B1-4F3F-9FBF-02E6C230AE83?channel=11_26-FR-RP)

À propos de KOORUI

KOORUI est la nouvelle marque de technologie tendance du groupe HKC, un géant du secteur des écrans à semi-conducteurs en Chine. Créé le 4 mai 2021, le jour de la Fête de la jeunesse, le groupe se concentre sur la conception, le développement et la vente de matériel intelligent et de produits électroniques.

KOORUI s'appuie sur ses années d'expérience en matière de R&D, de matières premières, de design et d'artisanat. Grâce à un service de qualité, à une gestion parfaite de la chaîne d'approvisionnement et à l'optimisation des coûts, le groupe est ainsi devenu une marque de renommée mondiale dans le domaine de la R&D et de la fabrication de produits électroniques. Les gameurs, les concepteurs et les personnes qui travaillent sur écran font confiance à ses moniteurs en raison du taux de rafraichissement, de la qualité de l'image et du design innovant. KOORUI adhère aux principes de « pragmatisme, d'honnêteté, d'innovation et d'excellence » et offre à ses clients une expérience visuelle exceptionnelle grâce à une technologie de pointe et à des interfaces conviviales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2569129/image_5031710_20629948.jpg