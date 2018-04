Blue Ridge Partners est partenaire de connaissances du Forum PEI Operating Partners de Londres organisé les 8 et 9 mai

Lors de la première matinée, l'associé directeur Jim Corey présentera les informations recueillies dans le cadre de sondages menés par les PDG et les associés exploitants de la société de portefeuille afin d'évaluer leurs relations et leurs attentes. Les résultats fourniront un cadre pour d'autres thèmes abordés plus tard dans le programme.

Moti Shahani, directeur général, dirigera un groupe en début d'après-midi, qui se concentrera sur l'exploitation des données afin de stimuler la croissance des ventes. Il sera rejoint par Riccardo Basile, directeur de Permira ; Matthias Sander, directeur de BC Partners ; et Akshay Srimal, vice-président principal de TA Associates.

À la fin de la première journée, Uwe Doerken, directeur général, rejoindra sept autres participants pour démontrer de manière concise que leur thème se démarque comme le plus important dans la création de valeur au sein des portefeuilles. Uwe soutiendra la croissance organique du chiffre d'affaires. Plusieurs tables rondes menées par les animateurs du thème seront organisées à l'issue des présentations.

« Je suis ravi que notre société soit en mesure de soutenir et de participer à nouveau à cet important événement sectoriel », a déclaré Corey. « Chaque année a été l'occasion d'apporter de nouvelles informations et opportunités pour discuter des nouvelles tendances et implications pour la création de valeur au sein des portefeuilles. » Pour en savoir plus sur le Forum, rendez-vous sur le site Internet.

À propos de Blue Ridge Partners

Blue Ridge Partners est une société de conseil en gestion qui entend exclusivement aider les sociétés à accélérer une croissance rentable de leur chiffre d'affaires. Nos clients incluent plus de 100 sociétés de capital-investissement – à la fois au cours de l'évaluation de transaction / de la diligence raisonnable, et de la post-acquisition – ainsi que des sociétés du Fortune 500 et du marché intermédiaire supérieur. Nous les aidons à améliorer leur compréhension stratégique des marchés et des clients, à approfondir et à développer leurs relations clients, ainsi qu'à améliorer les performances de marketing et de vente. Pour en savoir plus, rendez-nous visite sur http://www.blueridgepartners.com.

