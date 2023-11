BMC célèbre la Journée mondiale de la BPCO 2023 avec des produits innovants et des événements mondiaux

BEIJING, 16 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La Journée mondiale de la BPCO est une campagne mondiale qui vise à sensibiliser la population à la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cette maladie1. La BPCO est un groupe de maladies pulmonaires progressives qui causent des difficultés respiratoires et peuvent entraîner de graves complications, comme des problèmes cardiaques, le cancer du poumon et la dépression. Les résultats de la recherche indiquent que la BPCO deviendra la troisième cause principale de décès au monde et touchera plus de 250 millions de personnes dans le monde.2

BMC's Marketing Activities Around The World

Le thème de la Journée mondiale de la BPCO de cette année, qui a lieu le 15 novembre 2023, est : « Breathing is Life - Act Earlier » (La respiration, c'est la vie - Agissez plus tôt). Ce thème souligne l'importance de la santé pulmonaire précoce, du diagnostic précoce et des interventions précoces pour la BPCO. La recherche4 montre que la BPCO peut commencer tôt dans la vie et affecter les jeunes, et qu'il existe de nombreux facteurs de risque autres que le tabagisme qui peuvent contribuer à la BPCO, tels que la pollution de l'air, l'exposition professionnelle, les facteurs génétiques et les infections respiratoires. Par conséquent, il est essentiel de protéger les poumons contre les substances nocives, de surveiller régulièrement la fonction pulmonaire et de consulter un médecin si des symptômes de BPCO se manifestent, comme une toux chronique, un essoufflement, une respiration sifflante ou une oppression thoracique.

Un diagnostic et un traitement précoces de la BPCO peuvent ralentir la progression de la maladie, réduire le risque de complications et améliorer les symptômes et la qualité de vie des patients. Il existe diverses options de traitement pour la BPCO, comme les médicaments, l'oxygénothérapie, la réadaptation pulmonaire, la chirurgie et la ventilation non invasive. Le choix du traitement dépend de la gravité de la maladie, des préférences du patient et de la disponibilité des ressources.3

En tant que l'un des fournisseurs de soins de santé du sommeil et respiratoire, BMC se consacre à la production de produits innovants qui peuvent aider les personnes atteintes de BPCO à obtenir un traitement plus pratique et efficace. Certains des produits que BMC propose sont le concentrateur d'oxygène , le ventilateur NIV et le nébuliseur, qui peut fournir de l'oxygène, de la pression atmosphérique et des médicaments aux poumons des patients. Ces produits peuvent aider à améliorer l'oxygénation, la ventilation et l'inflammation des poumons, et à réduire les symptômes et les exacerbations de la BPCO.

Cette année, BMC a également participé à de nombreuses réunions professionnelles, telles que la réunion sur les poumons et la réunion sur le thorax, pour partager les connaissances et l'expérience sur la santé respiratoire avec la communauté médicale et le public. BMC s'engage à faire progresser la recherche et le développement de produits respiratoires et à fournir de meilleures solutions aux patients atteints de BPCO et d'autres maladies respiratoires.

Les uns et les autres se joignent à la campagne de la Journée mondiale de la BPCO en partageant des histoires, des expériences et des conseils sur la façon de garder les poumons en bonne santé et de faire face à la BPCO pour aider plus de patients qui souffrent de la BPCO. On vous suggère également d'en apprendre davantage sur la BPCO, ses symptômes, le diagnostic et les options de traitement auprès de sources fiables, comme l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ou votre fournisseur de soins de santé local.

Rappelez-vous que la respiration, c'est la vie, et qu'il faut agir plus tôt.

Ressources :

https://goldcopd.org/world-copd-day https://www.timeanddate.com/holidays/un/world-copd-day https://www.lung.org/blog/copd-act-early Unravelling young COPD and pre-COVID in the general population, DOI : 10.1183/23120541.00334-2022