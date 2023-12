BobNet : les meilleures innovations technologiques qui façonneront l'industrie du commerce de détail en 2024

PARIS, 30 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Bobnet , l'un des plus grands fournisseurs de solutions matérielles et logicielles d'automatisation du commerce de détail en Europe, annonce les principales tendances qui orientent l'avenir du commerce de détail - un avenir centré sur la priorité donnée à l'automatisation complète, à la logistique révolutionnée, au marketing et à la vente.

1. Des magasins entièrement automatisés

Les magasins de détail automatisés peuvent être définis comme ceux qui offrent une expérience unique aux clients, leur permettant de faire un meilleur usage de leur temps en leur évitant de passer beaucoup de temps à l'intérieur des magasins. Ces magasins automatisés intègrent des systèmes d'automatisation matériels et logiciels pour créer un commerce de détail en libre-service entièrement automatisé, avec caisse automatique pour les clients, instructions automatisées, vente, paiement et livraison des produits.

Les magasins automatisés seront l'une des avancées technologiques intelligentes les plus importantes, avec le changement du comportement d'achat des clients dans le secteur du commerce de détail, alimenté par les progrès rapides des technologies connectées et de l'automatisation pour révolutionner la nouvelle façon de faire du shopping.

2. Une révolution logistique grâce à des logiciels de pointe

Les réseaux avancés pilotés par logiciel deviennent impératifs pour le commerce de détail, permettant aux entreprises de préserver la résilience du marché.

Malgré les difficultés initiales, le commerce rapide est en train de passer à un modèle logistique plus optimisé, grâce aux progrès des logiciels. Si les choses évoluent rapidement dans le domaine des technologies de l'alimentation et du commerce de détail, rien n'est comparable à la vitesse à laquelle les services de commerce rapide ont évolué au cours des dernières années. Aujourd'hui, le nombre d'acteurs s'est suffisamment réduit pour rendre ce marché plus sain, tout en préparant une croissance continue en 2024.

3. Les supermarchés redéfinissent le commerce de détail de proximité

Pour soutenir le nouveau système optimisé pour la livraison et les magasins automatisés, les points de vente de détail d'ultra proximité évolueront pour mieux servir le consommateur final, lui faire gagner du temps et lui fournir les services de vente au détail les plus efficaces à l'endroit même où il en a besoin. Situés dans les zones urbaines dynamiques, les supermarchés de proximité vont se multiplier, dans le cadre de la mission consistant à fournir un accès immédiat aux produits, à faire gagner du temps aux consommateurs tout en offrant des services de vente au détail et de livraison améliorés.

4. De nouvelles technologies passionnantes et une IA immersive pour les expériences en magasin

L'automatisation n'a pas à être ennuyeuse. Qu'il s'agisse d'assistance guidée par l'IA, de démonstrations interactives ou d'expériences gamifiées, les technologies d'automatisation deviendront non seulement des outils d'optimisation des profits pour les détaillants, mais aussi une expérience plus excitante pour les consommateurs finaux.

En 2024, nous verrons davantage de détaillants incorporer des assistants virtuels ou des chatbots qui guident les clients dans l'agencement du magasin, la sélection des produits ou fournissent des recommandations, des expériences AR/VR, pour une interaction pratique avec les produits, et intégrer des éléments de gamification dans l'interface du magasin pour rendre l'interaction plus attrayante.

5. Les produits comme services. L'avenir du commerce de détail passe par la location et non par la propriété

L'essor de la location dans le secteur du commerce de détail reflète l'évolution des préférences des consommateurs. Les consommateurs modernes privilégieront l'expérience et l'accès à la propriété. Des modèles commerciaux de location plus innovants commenceront à donner aux utilisateurs la liberté de choisir, d'échanger et d'expérimenter une gamme variée de produits adaptés à l'évolution de leurs besoins, reflétant ainsi une tendance essentielle à la consommation responsable.

L'entreprise européenne innovante de technologie du commerce de détail Bobnet prévoit un impact mondial de ces tendances en 2024. Soutenu par NCH Capital, BobNet ambitionne d'être un acteur important de la transformation numérique et de l'automatisation sur le marché mondial du détail, en révolutionnant le secteur grâce à des technologies de pointe créées pour automatiser les processus de vente et de logistique, en offrant aux consommateurs finaux une nouvelle expérience de la vente au détail et aux détaillants une nouvelle façon de développer leurs ventes.