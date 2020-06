BOC Group présente ADONIS 10.0 - Une solution BPM d'une grande puissance et capacité

Cette nouvelle version vous offre des nouvelles fonctionnalités telles que le partage des requêtes de recherche, les mises à jour par glisser-déposer, les extensions de contrôle des documents et le nouveau design du Référentiel d'Entreprise qui faciliteront davantage votre expérience BPM

PARIS, 23 juin 2020 /PRNewswire/ -- BOC Group a annoncé aujourd'hui la sortie de la dernière version de sa suite BPM, ADONIS 10.0, affinée à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la performance, de la facilité d'utilisation, du design ou de la sécurité. ADONIS 10.0 place la barre plus haut en matière de BPM en rendant le processus de travail beaucoup plus rapide et plus fluide, et en offrant de nouvelles façons de collaborer, de mettre en relation les actifs, de visualiser et de rechercher le contenu BPM.

« ADONIS 10.0 est plus performant et plus puissant que jamais, et offre des mises à jour pertinentes pour les fonctionnalités préférées de nos utilisateurs, entre autres, celle de « Glisser-Déposer » qui est maintenant disponible directement dans l'explorateur permettant ainsi de créer des relations entre les différents actifs BPM. De plus, la fonction de recherche est plus collaborative qu'avant avec la possibilité de partager des résultats de requêtes avec d'autres, et le design du Référentiel d'Entreprise est soigneusement amélioré pour optimiser la visualisation de son contenu », a expliqué Tobias Rausch, chef de produit ADONIS.

« Cette nouvelle version est plus dynamique, plus puissante et plus pratique, tout en offrant une performance plus rapide. Nous sommes impatients que les utilisateurs découvrent ce que nous leur proposons avec cette nouvelle version, et nous avons hâte de connaître leur avis sur les nouvelles fonctionnalités ».

Outre les fonctionnalités mentionnées ci-dessus, ADONIS 10.0 introduit de nombreuses autres fonctionnalités, comme la prolongation de la validité des documents, qui rend la création et la publication de versions de documents plus flexibles, soigneusement conçues ensemble pour offrir une expérience qui fait vraiment la différence !

Plus de détails sur les dernières nouveautés sont disponibles sur le site web de BOC Group.

BOC Group recommande à toutes les parties intéressées de s'enregistrer au Free Trial pour expérimenter la puissance de la nouvelle version ADONIS 10.0.

A propos de BOC Group

BOC Group développe des produits et des services logiciels pour une gestion efficace et étendue de toutes les capacités et de tous les actifs au sein de votre organisation. La société met fortement l'accent sur l'amélioration de la gestion des processus métier et de l'architecture d'entreprise, ainsi que sur l'amélioration de la gouvernance et de la conformité.

ADONIS compte parmi ses clients mondiaux Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, Rewe et Telefonica.

Nous fournissons nos produits et services grâce à plus de 230 employés répartis entre Athènes, Berlin, Madrid, Paris, Vienne, Varsovie et Winterthour, avec plus de 90 partenaires dans le monde entier.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1094508/BOC_Logo.jpg

Contact

BOC Information Technologies Consulting GmbH

Marina Vial

Market Development Manager France

+43 1 905 10 81 2430

[email protected]

Liens connexes

https://www.boc-group.com



SOURCE BOC Products & Services AG