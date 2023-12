BOC Group est en tête du classement 2023 du Gartner® Magic Quadrant™ dans la catégorie des outils d'architecture d'entreprise

PARIS, 21 décembre 2023 /PRNewswire/ -- BOC Group, leader sur le marché international dans le domaine de BPM, EA, et GRC vous annonce que sa solution EA ADOIT a été nommé Leader pour la troisième fois consécutive dans le Magic Quadrant 2023 de Gartner® dans la catégorie des outils d'architecture d'entreprise.



ADOIT s'est également distingué par ses performances remarquables dans le rapport Critical Capabilities de Gartner2, en se classant parmi les trois premiers en termes de capacités, notamment pour la « modélisation » et la « gestion de l'innovation ». De plus, cette solution EA a été désignée pour la troisième fois comme « Customers' Choice Tool » ( « le choix des clients »).

Christoph Moser, chef de produit ADOIT a expliqué : « ADOIT offre une approche centrée sur l'utilisateur dans la gestion de l'architecture d'entreprise, favorise la collaboration et permet à toutes les parties prenantes de l'utiliser facilement. Nous ne nous contentons pas de fournir des fonctionnalités de base, mais offrons une expérience personnalisée et permettons également aux non-experts d'architecture d'apporter leur contribution grâce à des services EA spécialisés. »

La solution d'architecture d'entreprise ADOIT est une plateforme de collaboration centralisée et une véritable source unique en matière de données d'architecture. Elle fournit des informations qui permettent aux responsables métier et du SI de prendre des décisions pertinentes dans le cadre de la transformation digitale de leur entreprise.

Pour en savoir plus sur BOC Group et comment ADOIT facilite la transformation des entreprises, visitez la page ADOIT du site web de BOC Group.

Avertissement Gartner

À propos de BOC Group



BOC Group développe des logiciels de modélisation et cartographie et offre des services pour une gestion efficace des actifs digitaux de votre organisation. Nos outils sont basés sur l'interconnectivité et la collaboration. Ils s'adaptent facilement à vos besoins et peuvent s'intégrer à de nombreuses autres solutions tierces.

ADOIT compte parmi ses clients internationaux Allianz, Dentsu Aegis, iHeart Media, PostFinance, l'Aéroport international de Vienne et bien d'autres.

