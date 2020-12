BOC Group réinvente l'expérience BPM avec ADONIS 11.0

Grâce à des découvertes inédites en matière de facilité d'utilisation, de capacités et de performances, cette nouvelle version va révolutionner le monde du BPM pour tous les utilisateurs d'ADONIS et leur permettre de vivre une expérience encore plus intense

PARIS, 9 décembre 2020 /PRNewswire/ -- BOC Group a annoncé aujourd'hui la sortie d'ADONIS 11.0, une nouvelle version majeure de sa suite BPM, avec une refonte complète de l'interface utilisateur et une expérience entièrement renouvelée. La nouvelle interface change la façon dont les utilisateurs interagissent avec ADONIS, rendant chaque étape plus directe et plus intuitive que jamais, offrant ainsi à tous une façon plus rapide et plus facile de pratiquer le BPM. En particulier en ces temps où la rationalisation et la flexibilité des pratiques commerciales sont primordiales, les derniers changements offrent aux entreprises une excellente occasion de faire participer leurs employés, d'obtenir une plus grande acceptation des processus et de se réunir pour contribuer à maintenir la continuité et la résilience des activités pendant la crise actuelle.

« ADONIS 11.0 marque un nouveau départ prometteur pour les utilisateurs d'ADONIS. Sa simplicité exceptionnelle rend le travail quotidien incroyablement fluide, rendant votre expérience BPM plus attrayante et plus intense que jamais. Je crois que cela va non seulement transformer la façon dont les utilisateurs actuels pratiquent le BPM, mais aussi nous permettre d'atteindre notre objectif d'inspirer davantage de personnes dans les entreprises pour qu'elles comprennent enfin la passion du BPM », déclare Tobias Rausch, chef de produit ADONIS.

De plus, la dernière version apporte un certain nombre d'autres améliorations, comme le widget SIPOC pour le tableau de bord Insights des processus, qui permet aux utilisateurs d'avoir une vue d'ensemble et de comprendre le contexte de leurs processus encore plus rapidement.

Des informations détaillées sur cette dernière version sont disponibles sur le site web de BOC Group.

BOC Group encourage toutes les parties intéressées à découvrir cette nouvelle version d'ADONIS grâce à l'édition gratuite ADONIS:Community Edition et à tester par eux-mêmes cette solution BPM de niveau supérieur.

A propos de BOC Group

BOC Group développe des produits et des services logiciels pour une gestion efficace et étendue de toutes les capacités et de tous les actifs au sein de votre organisation. La société met fortement l'accent sur l'amélioration de la gestion des processus métier et de l'architecture d'entreprise, ainsi que sur l'amélioration de la gouvernance et de la conformité.

ADONIS compte parmi ses clients mondiaux Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, Rewe et Telefonica.

Nous fournissons nos produits et services grâce à plus de 230 employés répartis entre Athènes, Berlin, Madrid, Paris, Vienne, Varsovie et Winterthour, avec plus de 90 partenaires dans le monde entier.

