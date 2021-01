Bodynov lance Ladynov, nouvelle marque de lingerie 100 % sur-mesure pour toutes les femmes, toutes les morphologies, toutes les poitrines

Ladynov est née d'un constat simple : près d'un tiers des femmes en Europe n'ont pas un soutien-gorge à leur taille. Ladynov propose une lingerie adaptée au corps des femmes quelle que soit leur morphologie. La gamme s'adresse à toutes les femmes en quête de douceur et de confort. Ladynov propose des soutien gorges, des brassières de sport mais aussi des culottes, panties et des leggings. La marque présente notamment un soutien-gorge spécifique Nova, dont la matière accompagne la perte de poids. « Il aura fallu plus de 2 ans de recherches, d'études et de tests pour pouvoir lancer Ladynov. Notre lingerie 100 % sur mesure s'adapte au corps des femmes et à leurs envies de bien-être, de confort et d'élégance. Nous proposons une offre 100 % sur mesure et une expérience client unique sur le marché, déclare Thierry Beauquesne, président d'Alterinov.

Une lingerie 100 % sur mesure

Fidèle à son concept de sur-mesure, Ladynov propose à ces clientes une expérience unique et personnalisée. Il suffit de prendre rendez-vous pour les prises de mesure via le site Ladynov (ladynov.com) pour être contactée par un ou une professionnel (le) (orthopédiste-orthésiste) du réseau Bodynov qui vous donne un rendez-vous de prise de mesure. Lors de celui-ci, il ou elle vous aidera à choisir le modèle de lingerie le mieux adapté à votre morphologie et à vos goûts au cours d'un entretien. Puis, viennent les prises de mesures effectuées au cours d'une séance d'une durée de 15 à 20 minutes. Pour un maximum de confort et de respect, chaque femme passe un débardeur sur lequel s' effectueront les mesures pour assurer un confort et une adaptation totale de la lingerie au corps. La lingerie est ensuite fabriquée puis livrée dans un délai de 15 jours maximum. Vous pouvez alors choisir la livraison à domicile ou chez votre orthopédiste pour l'essayer au cours d'un second rendez-vous de validation. La lingerie vous est alors remise dans une pochette, accompagnée d'un filet de lavage et d'une carte d'entretien. L'expertise des professionnels alliée à un système de mesures développée par le groupe Bodynov garantit le sérieux et la qualité des produits. Bodynov possède un savoir-faire unique dans la prise de mesure grâce à des outils et une technique spécifiques.

Une matière innovante

La lingerie est réalisée dans une matière innovante stretch, développée par Bodynov, qui garantit une expérience cliente unique. Les tissus ont été travaillés de façon à assurer un maintien optimal mais aussi à accompagner les évolutions de taille grâce à sa rétractabilité. Elle permet ainsi d'accompagner en toute sérénité les variations de poids et de cm. Disponible dans les 3 couleurs classiques (blanc/noir/nude), elle se pare de couleurs vives pour les brassières de sport.

A propos de Bodynov

Bodynov est une entreprise française basée à Montpellier (34), avec un rayonnement international en Europe, au Maroc, en Amérique du Nord et Amérique du Sud. « Nous créons des produits textiles, des solutions et des services pour que chacun retrouve équilibre, mieux-être et estime de soi, quelle que soit sa morphologie ou sa pathologie. Notre modèle économique permet au plus grand nombre d'accéder à ces produits, solutions et services intégralement sur-mesure. »

