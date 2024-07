BOE lance sa campagne « Hello BOE » dans le cadre de l'expo « REVIVING CRAFT, Métiers d'Art et Design Contemporain de la Chine » à Paris, une fusion entre culture traditionnelle et innovation technologique

PARIS, 12 juillet 2024 /PRNewswire/ -- L'exposition « REVIVING CRAFT, Métiers d'Art et Design Contemporain de la Chine » a ouvert ses portes le 6 juillet au Musée des Arts Décoratifs situé dans l'aile ouest du Louvre. Coorganisée par Yang Lan, entrepreneuse de renom et présidente du groupe Sun Media, et Su Dan, directeur adjoint du Chinese Traditional Culture Museum (CTCM), l'exposition fait partie d'une série d'activités culturelles et touristiques organisées dans le cadre de l'Année sino-française tourisme culturel. En tant que partenaire technologique, BOE s'appuie sur des solutions et des produits de pointe (BOE iGallery, écrans polyvalents et grand écran 8K UHD), pour présenter au public une expérience visuelle formidablement immersive et interactive de l'art traditionnel. Ces technologies permettent de lancer une passerelle entre la culture chinoise ancestrale et un design contemporain d'avant-garde. Baptisée « Hello BOE », la campagne marketing annuelle de la marque BOE a ainsi fait ses débuts à l'international. À l'occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France, cet événement est un nouvel exemple de la capacité de BOE à combiner la culture traditionnelle avec une technologie innovante, ouvrant ainsi la voie à l'initiative d'ouverture sur le monde des entreprises technologiques chinoises. Un documentaire sur l'exposition sera diffusé sur la chaîne 8K UHD de Beijing Radio and Television Station et sur diverses plateformes, afin de plonger un vaste public dans l'effervescence de la culture chinoise traditionnelle.

À propos de cette exposition, Gavin Gao, président de BOE, a déclaré que l'innovation scientifique et technologique était devenue l'un des principaux moteurs de la mondialisation des produits, des entreprises, de la créativité et de la culture chinoises, et que la convergence de technologies innovantes comme les nouveaux types d'écran et la technologie numérique avec la culture et l'art insufflait une nouvelle vitalité à la culture traditionnelle, offrant d'immenses possibilités au secteur culturel et aux entreprises technologiques de la Chine. Pour saisir l'air du temps, les entreprises chinoises devraient se développer activement sur les marchés étrangers afin de générer une plus grande valeur grâce à des produits de haute technologie. En tant que chef de file sectoriel, BOE reste engagé dans un développement international basé sur les marchés, et prône le concept d'innovation « Powered by BOE » pour promouvoir l'intégration étroite des technologies d'affichage, numérique et IoT avec la culture et l'art, permettant ainsi une forte impulsion culturelle.

L'expo « REVIVING CRAFT, Métiers d'Art et Design Contemporain de la Chine » présente des espaces thématiques symbolisant les cinq éléments, ou wuxing, du système traditionnel chinois : métal, bois, eau, feu et terre. Tirant pleinement parti de la meilleure technologie d'affichage de BOE, l'exposition permet au public de ressentir toute l'esthétique de la culture orientale.

Dans la zone d'exposition, les visiteurs sont accueillis par un écran 8K UHD de 75 pouces présentant les marionnettes d'ombre chinoises traditionnelles, la broderie Jincang, les images du Nouvel An sur bois, la sculpture sur bois et les techniques modernes. Les effets visuels générés par ADS Pro, la solution technologique d'écran LCD haut de gamme de BOE, représentent une fusion harmonieuse entre tradition et modernité.

Dans l'espace thématique « Métal » de la zone d'exposition principale, l'écran iGallery ultra-large de 105 pouces de BOE présente de manière dynamique les processus de l'artisanat traditionnel chinois, notamment le moulage, la forge, la sculpture, l'incrustation, le filigrane et l'émail. Les visiteurs sont tous émerveillés par la virtuosité des artisans chinois et la beauté de l'artisanat chinois.

Dans l'espace « Bois », la technologie eye-friendly exclusive de BOE iGallery permet d'expliquer la structure tenon-mortaise des objets en bois et de présenter les détails structurels de manière réaliste grâce à un rendu 3D, permettant au public d'apprécier pleinement la beauté de l'art traditionnel du bois.

Dans l'espace « Eau », les techniques traditionnelles chinoises de vinification et de fabrication du thé sont présentées numériquement sur plusieurs écrans iGallery de 32 et 55 pouces. L'ingéniosité et la subtilité du patrimoine culturel immatériel chinois sont exprimées de manière artistique dans des textes et des images.

Dans l'espace « Feu », l'écran tactile de 105 pouces de BOE illustre la texture délicate de la porcelaine et le parcours poétique des processus de moulage de la céramique, y compris le formage et le matriçage. Grâce à la technologie multitouch, l'écran permet à plusieurs visiteurs de consulter en même temps le contenu qui les intéresse sur les céramiques chinoises.

Dans l'espace « Terre », la technologie gamma lossless de BOE iGallery fournit des images réalistes avec des couleurs vives et des détails nets, tenant le public en admiration devant les fines coutures du brocart et de la broderie chinoises, leurs riches couleurs et leur composition brillante. Outre le patrimoine culturel immatériel chinois, le design contemporain est également un élément central de l'exposition. De multiples œuvres de design contemporain sont présentées sur les écrans LED ultra-larges de BOE, offrant au public un impact visuel et une expérience visuelle inédite.

Lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition, la co-commissaire Yang Lan a déclaré : « Les échanges culturels et artistiques entre la Chine et la France ont une longue histoire. L'année 2024 marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France et est désignée comme l'Année sino-française tourisme culturel. À Paris, capitale des arts, nous lançons l'exposition « REVIVING CRAFT, Métiers d'Art et Design Contemporain de la Chine » dans l'espoir de présenter au monde les œuvres des gardiens du patrimoine culturel immatériel chinois et des designers contemporains et d'insuffler une nouvelle vitalité à la diversité culturelle et à la communication interculturelle. Nous remercions tout particulièrement BOE, notre partenaire en matière de technologie d'affichage, qui fait connaître au monde entier la puissance de la technologie chinoise ».

Partenaire stratégique de BOE, JD.com était également au rendez-vous pour apporter son soutien. Sur la base de leur initiative de renforcement mutuel, les deux entreprises se sont entretenues sur la manière d'approfondir leur coopération. Elles s'accordent à dire qu'à l'ère de l'omniprésence des écrans, les produits numériques dotés d'une technologie innovante apporteront des changements significatifs dans la vie des gens. Grâce à une étroite collaboration, BOE et JD.com encourageront conjointement une adoption renforcée des technologies d'écrans haut de gamme, notamment la technologie LCD ADS Pro, l'OLED flexible et le MLED sur le marché de l'électronique grand public, et accéléreront également leur application dans un large éventail de scénarios, tels que la culture et l'art. Les deux entreprises ont également évoqué la coopération dans des domaines tels que le marketing conjoint, l'image de marque internationale, la création d'un écosystème omnicanal, et l'ESG.

Ces dernières années, la culture et les entreprises chinoises ont accéléré le rythme de la mondialisation, et l'innovation scientifique et technologique a donné une forte impulsion à la revitalisation de la culture. En tant que leader mondial des écrans et de l'innovation IoT, BOE renouvelle son engagement à renforcer la culture traditionnelle grâce à une technologie innovante. La société s'est associée à des institutions culturelles et artistiques prestigieuses telles que le Musée du Palais, Dunhuang Art et OUTPUT pour organiser une série d'expositions conjointes en Chine et à l'étranger, présentant la culture traditionnelle chinoise au monde entier de manière plus vivante et plus animée.

La méticulosité et le savoir-faire incarnés par le patrimoine culturel immatériel chinois font écho à la quête perpétuelle de BOE en matière d'innovation. C'est aussi l'une des principales raisons pour lesquelles BOE s'est associé à l'expo « REVIVING CRAFT, Métiers d'Art et Design Contemporain de la Chine ». L'exposition représente une nouvelle tentative d'intégration de l'innovation technologique avec la culture et l'art, et marque également une étape importante pour BOE dans l'expansion de sa marque au niveau international grâce à la plateforme « Hello BOE ». Conformément à sa stratégie « Empower IoTWith Display », BOE adoptera le concept d'écosystème « Powered by BOE » et exploitera pleinement la technologie de pointe pour promouvoir la beauté de la Chine à l'échelle mondiale.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2412154/BOE_Logo.jpg