Boehringer Ingelheim acquiert NBE-Therapeutics pour 1,18 milliard d'euros, ce qui lui permettra d'élargir considérablement son portefeuille de produits anticancéreux grâce à de nouveaux conjugués anticorps-médicaments

- Cette acquisition ajoutera une autre dimension importante à l'attention que Boehringer Ingelheim porte aux patients atteints de tumeurs solides difficiles à traiter

- L'ensemble des produits de NBE-Therapeutics est basé sur sa plateforme technologique innovante de conjugaison anticorps-médicaments de nouvelle génération (CAM)

- NBE-Therapeutics restera sur son campus à Bâle, en Suisse, et fonctionnera comme un nouveau site au sein du réseau de R&D de Boehringer Ingelheim

INGELHEIM, Allemagne et BÂLE, Suisse, 22 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Boehringer Ingelheim a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord contraignant pour l'acquisition de toutes les actions de NBE-Therapeutics. Il s'agit d'une société privée suisse de biotechnologie, axée sur la recherche clinique, qui se concentre sur les conjugués anticorps-médicaments et sur l'élaboration de thérapies ciblées contre le cancer issues de sa plate-forme de stimulation immunitaire iADC™. Le composé principal de NBE-Therapeutics, NBE-002, est actuellement en phase I des études cliniques pour le cancer du sein triple négatif et d'autres tumeurs solides. Fait important, Boehringer Ingelheim a accès à une plateforme innovante et unique qu'elle utilisera pour constituer un portefeuille de CAM d'envergure et développer des possibilités de combinaison avec d'autres atouts de son portefeuille d'immunologie cancéreuse.

« La plate-forme iADC de NBE-Therapeutics ajoute des capacités exceptionnelles de ciblage tumoral à notre portefeuille oncologique. Avec nos atouts en matière de ciblage des cellules immunitaires, cela pourrait permettre de nouvelles combinaisons puissantes qui permettront de créer des traitements efficaces et durables pour les patients », a déclaré Michel Pairet, membre du conseil d'administration de Boehringer Ingelheim, responsable de l'unité de la société dédiée à l'innovation. « Cette acquisition est un nouvel exemple de stratégie à long terme de Boehringer Ingelheim visant à renforcer notre position en tant qu'innovateur dans le domaine des nouvelles thérapies anticancéreuses pour les patients qui en ont besoin. Nous souhaitons la bienvenue à l'équipe très talentueuse de NBE-Therapeutics au sein de Boehringer Ingelheim et nous sommes impatients de travailler avec eux sur ce travail important. »

La valeur totale de la transaction s'élève à 1,18 milliard d'euros et comprend également des étapes cliniques et réglementaires déterminantes.

« Je suis extrêmement fier de l'équipe de NBE-Therapeutics et ravi que notre expertise de classe mondiale en matière de CAM soit reconnue par Boehringer Ingelheim. Cette transaction vient récompenser notre plateforme et son potentiel pour la prochaine génération de thérapies anticancéreuses », a déclaré Bertrand Damour, directeur général de NBE-Therapeutics. « Nous avons hâte de développer le programme NBE-002, notre programme phare et le meilleur CAM anti ROR1 de sa catégorie, et de poursuivre la lutte contre le cancer aux côtés de Boehringer Ingelheim qui dispose de solides capacités de développement clinique. »

La recherche dirigée par Boehringer Ingelheim sur les cellules cancéreuses est axée sur le développement de thérapies ciblées pour le traitement des tumeurs solides difficiles à traiter. L'induction de la mort des cellules tumorales est un élément clé et les approches fondées sur le CAM se sont révélées être une thérapie ciblée puissante avec un potentiel d'induction de la mort des cellules immunogènes à une exposition systémique et une toxicité réduites.

L'acquisition de NBE-Therapeutics renforcera considérablement l'objectif stratégique de Boehringer Ingelheim axé sur les thérapies ciblées des cellules cancéreuses et viendra compléter les capacités existantes en matière de découverte d'antigènes ainsi que les technologies d'engagement des anticorps et des cellules T. En combinant sa recherche et son développement interne de classe mondiale avec celle de sociétés de biotechnologie très innovantes, Boehringer Ingelheim met au point des thérapies innovantes et accélère la mise à disposition de la prochaine génération de traitements contre le cancer. Cela s'appuie sur des acquisitions et des collaborations stratégiques récentes, notamment l'acquisition de ViraTherapeutics et d'AMAL Therapeutics, qui apportent également des actifs.

NBE-Therapeutics a son siège à Bâle, en Suisse, où elle a été fondée avec le soutien financier d'un consortium d'investisseurs privés et institutionnels, notamment Boehringer Ingelheim Venture Fund et le groupe PPF, leurs principaux actionnaires, ainsi que la société danoise Novo Holdings. La plate-forme technologique de NBE-Therapeutics et les actifs dérivés sont protégés par un large portefeuille de brevets et de licences.

La réalisation de la transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait avoir lieu au cours du premier trimestre 2021.

À propos de la plate-forme de CAM

Les conjugués anticorps-médicaments (CAM) sont une classe de médicaments constituée d'un anticorps qui se lie spécifiquement à une cible sur les cellules tumorales. L'anticorps est également lié à un médicament cytotoxique pour détruire ces cellules. Si le médicament était administré de façon systémique, il entraînerait un niveau de toxicité inacceptable. Cependant, grâce à la possibilité de localiser le médicament dans le microenvironnement de la tumeur à l'aide d'un anticorps, le profil d'innocuité du médicament devient acceptable.

La plate-forme technologique exclusive de NBE-Therapeutics crée des conjugués anticorps-médicaments immunostimulants très puissants avec une charge utile d'anthracycline, ciblant directement les cellules tumorales et provoquant un effet immunologique anti-tumoral durable. Sa technologie intègre également une étape de conjugaison enzymatique brevetée permettant la conjugaison spécifique à un site de médicaments à petites molécules avec des anticorps monoclonaux, ce qui permet de vaincre les problèmes liés à la faible stabilité sérique et à la faible liaison hétérogène.

À propos de NBE-002

Le principal candidat de NBE-Therapeutics, NBE-002, est un CAM anti-ROR1. ROR1 est un récepteur tyrosine kinase exprimé dans diverses hémopathies et tumeurs solides malignes, y compris les cancers du sein triple négatif et les adénocarcinomes du poumon. Le composé est actuellement en phase I des études cliniques.

À propos de NBE-Therapeutics

NBE-Therapeutics est une société biotechnologique privée suisse basée à Bâle et fondée en 2012 avec pour objectif de développer la prochaine génération de produits conjugués de médicaments anticorps immunostimulants (iADC™). NBE-Therapeutics perfectionne ses produits jusqu'à la preuve clinique du concept dans le but d'améliorer les options thérapeutiques pour les patients souffrant de cancer.

La société exploite des plates-formes exclusives couvrant tous les aspects du développement du CMA : sa technologie Transpo-mAb Display™ pour la découverte d'anticorps, sa SMAC-Technology™ pour la conjugaison de toxines à des anticorps dans des charges utiles spécifiques et une nouvelle plate-forme de toxines à base d'anthracyclines hautement efficaces et immunostimulantes. La société est soutenue financièrement par le Boehringer Ingelheim Venture Fund, le groupe PPF et la société Novo Holdings en tant qu'investisseurs institutionnels, ainsi que par d'autres investisseurs privés suisses, allemands et néerlandais. Pour plus d'informations sur le NBE, consultez le site www.nbe-therapeutics.com .

Boehringer Ingelheim

La fabrication de médicaments nouveaux et plus efficaces pour l'homme et l'animal est au cœur de notre action. Notre mission est de créer des thérapies révolutionnaires qui changent des vies. Depuis sa fondation en 1885, Boehringer Ingelheim est une entreprise familiale et indépendante. Nous sommes libres de poursuivre notre objectif à long terme, en regardant vers l'avenir pour identifier les défis sanitaires de demain et en ciblant les domaines où nous pouvons faire le plus de bien.

En tant que leader mondial de la recherche pharmaceutique, plus de 51 000 employés créent quotidiennement de la valeur par l'innovation dans nos trois secteurs d'activité : Production pharmaceutique destiné à l'usage humain, médecine vétérinaire et fabrication sous contrat de produits biopharmaceutiques. En 2019, Boehringer Ingelheim a réalisé un chiffre d'affaires net de 19 milliards d'euros. Notre important investissement de près de 3,5 milliards d'euros dans la R&D favorise l'innovation, permettant à la prochaine génération de médicaments de sauver des vies et d'améliorer la qualité de vie.

Nous construisons davantage d'opportunités scientifiques en faisant intervenir la puissance du partenariat et la diversité des experts dans le milieu de la biosciences. En travaillant ensemble, nous ferons en sorte de contribuer à la prochaine découverte médicale qui transformera la vie des patients de nos jours et dans les générations à venir.

Vous trouverez d'avantage d'informations sur Boehringer Ingelheim à l'adresse suivante www.boehringer-ingelheim.com ou dans notre rapport annuel http://annualreport.boehringer-ingelheim.com .

Boehringer Ingelheim en oncologie

Le cancer prend. Exige du temps. Nous enlève nos êtres chers. Chez Boehringer Ingelheim Oncology, nous redonnons de l'espoir aux patients, en prenant en charge le cancer. Nous nous engageons à collaborer avec la communauté oncologique sur un projet commun pour offrir une science de pointe. Nous nous concentrons principalement sur les cancers du poumon et gastro-intestinaux, dans le but de proposer des traitements révolutionnaires, les premiers de leur catégorie, pouvant aider à gagner la lutte contre le cancer. Notre engagement en faveur de l'innovation a permis de mettre au point des traitements novateurs pour le cancer du poumon et nous développons une gamme unique d'agents dirigés contre les cellules cancéreuses, de thérapies immuno-oncologiques et d'approches combinées intelligentes pour aider à combattre de nombreux cancers.

Boehringer Ingelheim Venture Fund

Créé en 2010, le Boehringer Ingelheim Venture Fund GmbH (BIVF) investit dans des sociétés de biotechnologie révolutionnaires axées sur les traitements afin de favoriser l'innovation dans la recherche biomédicale. Le BIVF est en quête d'améliorations significatives pour les soins aux patients grâce à une science pionnière et à son application en milieu clinique en établissant des relations à long terme avec des scientifiques et des entrepreneurs. L'objectif du BIVF est de cibler des concepts thérapeutiques sans précédent répondant à des besoins médicaux importants en immuno-oncologie, en médecine régénérative, en santé numérique et dans le cadre de maladies infectieuses. Il peut s'agir de nouvelles plateformes technologiques capables de s'attaquer à des cibles jusqu'ici intraitables, à des vaccins de nouvelle génération et/ou à de nouvelles entités biologiques.

Le BIVF joue un rôle actif auprès des entreprises de son portefeuille, en apportant une valeur ajoutée significative grâce à sa propre expertise en matière de découverte de médicaments, de science et de gestion. La BIVF dispose d'un financement de 300 millions d'euros et supervise actuellement un portefeuille de plus de 30 entreprises. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.boehringer-ingelheim-venture.com .

Contacts :

NBE-Therapeutics

Bertrand Damour, PDG

E: [email protected]

NBE-Therapeutics questions des médias :

Optimum Strategic Communications

Mary Clark, Manel Mateus, Elakiya Rangarajah

Tél. : +44 (0) 20 3922 0900

E: [email protected]

Boehringer Ingelheim

Dr. Reinhard Malin

Chef de l'unité « Innovation en matière de communication »

Boehringer Ingelheim Corporate Center GmbH

Media + PR

P: +49 6132 77-90815

[email protected]

Linda Ruckel

Directeur associé, Médias et réputation de l'entreprise

Boehringer Ingelheim U.S.

Media + PR

P: + 203-791-6672

[email protected]

Liens connexes

http://www.nbe-therapeutics.com



SOURCE NBE Therapeutics