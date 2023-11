Boldyn Networks renforce sa stratégie en matière de réseaux privés 5G en concluant un accord pour l'acquisition de l'unité commerciale de réseaux privés de Cellnex

Cette initiative permettra également d'accélérer l'expansion de Boldyn Networks en Europe

LONDRES et PARIS, 10 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Boldyn Networks (Boldyn), l'un des plus grands fournisseurs d'infrastructures de réseaux partagés au monde, a accepté d'acquérir l'unité commerciale des réseaux privés de Cellnex. Celle-ci comprend en grande partie EDZCOM, un pionnier finlandais et un leader du marché européen qui conçoit, construit et exploite des réseaux privés 4G et 5G, principalement pour des clients industriels dans les secteurs de l'industrie manufacturière, des ports, du pétrole et du gaz, de la production d'énergie et de l'exploitation minière. L'accord fait progresser la stratégie de Boldyn en matière de réseaux privés et sa place de leader dans la conduite des transformations numériques et de l'innovation dans l'industrie 4.0.

En tant que plus grand fournisseur indépendant de solutions de réseaux privés, EDZCOM apporte l'expérience de plus de 50 implémentations en Finlande, France, Allemagne, Espagne, Suède et au Royaume-Uni pour des entreprises de renommée mondiale. En acquérant EDZCOM, Boldyn continue d'étendre son expertise d'opérateur neutre de réseaux.

Boldyn Networks est déjà à l'origine de déploiements de réseaux privés complexes dans le monde entier, comme Moray East, un parc éolien qui alimente environ 1 million de foyers en Écosse en électricité. Aux États-Unis, les déploiements en cours de réseaux privés de Boldyn comprennent l'infrastructure 5G de pointe du légendaire Cowtown Coliseum, ainsi qu'un réseau privé CBRS pour un meilleur fonctionnement Dignity Health Sports Park (stade de l'équipe LA Galaxy à Los Angeles).

Alors que de plus en plus d'entreprises et d'industries choisissent les réseaux privés pour saisir les opportunités du digital, les solutions de réseaux privés mobiles d'EDZCOM offrent une connectivité sans fil de haute performance pour l'automatisation des entreprises, la robotique, et le contrôle et le suivi à distance en temps réel. Cela permet d'accélérer la productivité et la croissance et d'assurer la continuité et la sécurité des opérations critiques de l'entreprise. Avec des opportunités de revenus pour les déploiements de réseaux privés 5G estimés à 109,4 milliards de dollars dans le monde1 d'ici 2030, l'accord renforce le rôle de Boldyn dans ce secteur et lui permet de tirer pleinement parti de son potentiel grâce à l'expertise supplémentaire et à la couverture géographique qu'EDZCOM lui apporte.

Cette décision permettra également d'accélérer l'expansion de Boldyn Networks en Europe, en particulier en France, en Finlande, en Espagne, en Allemagne, et en Suède, qui constituent de nouveaux marchés pour la société, et de poursuivre son expansion au Royaume-Uni et en Irlande. Aujourd'hui, Boldyn a une présence importante au Royaume-Uni, en Irlande et en Italie, où elle fournit une connectivité pour des secteurs verticaux essentiels. Son accord de 20 ans avec Transport for London représente une étape importante dans la stratégie de transport connecté de l'entreprise. Le réseau sans fil multi-porteurs 5G de Boldyn dans la First Direct Arena à Leeds et l'emblématique Olympia à Londres sont des exemples de l'investissement de l'entreprise dans les lieux connectés. La collaboration de Boldyn avec la ville de Sunderland pour son projet de connectivité 5G témoigne de sa volonté de construire les villes interconnectées de demain. L'entreprise sera désormais mieux équipée pour fournir à ses clients existants des solutions de réseaux privés en Europe et aux États-Unis.

« Boldyn Networks est leader dans l'apport de réseaux privés à nos clients afin qu'ils puissent répondre à tous leurs défis opérationnels et de connectivité », a déclaré Igor Leprince, PDG du groupe Boldyn Networks. « Les capacités de l'équipe d'EDZCOM, sa réputation sans faille et son expertise notoire sont un renfort précieux à notre équipe pour exploiter le potentiel de ce marché à travers les continents. Des sites et des parcs éoliens aux ports et aux sites de fabrication, nous nous appuyons sur notre statut de partenaire de choix pour les projets d'infrastructures de réseaux privés et convergents 5G ».

Mikko Uusitalo, PDG d'Edzcom, a souligné que « Cellnex nous a permis de nous implanter non seulement dans les pays nordiques, mais aussi dans les plus grands pays d'Europe. Nous sommes ravis de pouvoir poursuivre notre croissance rapide sous l'égide de Boldyn Networks. Boldyn est une entreprise formidable qui est en train d'acquérir une équipe solide et expérimentée qui a participé à plus de 50 déploiements au Royaume-Uni et en Europe. Nous partageons la même vision et je suis convaincu qu'en unissant nos forces, nous consoliderons notre position de leader sur le marché des réseaux mobiles privés sur mesure, que nous nous étendrons géographiquement et que nous resterons fidèles à l'excellence qu'exige notre clientèle ».

La transaction est soumise aux consentements réglementaires et autres habituels. Sa fermeture est prévue au premier trimestre 2024.

1GSMA's Private 5G Industrial Networks analysis, juin 2023.

DLA Piper a agi en tant que conseiller juridique de Boldyn Networks. Bird & Bird a agi en tant que conseiller juridique et PWC en tant que conseiller financier/fiscal de Cellnex Telecom/EDZCOM.

À propos de Boldyn Networks

Boldyn Networks est l'un des plus grands fournisseurs d'hébergement neutre au monde, offrant l'infrastructure de réseau partagée avancée nécessaire à un avenir intelligent, inclusif et durable. Elle réunit l'envergure et l'expertise de six* entreprises dans un seul but : libérer la puissance d'un avenir interconnecté. De l'interconnexion des transports en commun, des sites et des entreprises aux villes intelligentes et aux réseaux de nouvelle génération, Boldyn Networks offre de nouvelles possibilités de vie, de travail et de loisirs. Notre portefeuille comprend l'exploitation de la fibre, de meilleures performances pour la 4G/LTE, l'accélération de la 5G, l'arrivée de la 6G et la recherche des prochaines innovations. Nos activités mondiales s'étendent aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie et à Hong Kong. Boldyn Networks. Réinventez demain. Transformez aujourd'hui.

*Dont BAI Communications dans l'hémisphère nord, Mobilitie, Signal Point Systems, Transit Wireless, Vilicom et ZenFi Networks.

À propos de EDZCOM

EDZCOM, une société de Cellnex, est le leader du marché nordique dans le domaine de la connectivité en périphérie. EDZCOM conçoit, construit et exploite des réseaux privés sans fil pour des clients industriels, principalement dans les secteurs de la fabrication, des ports, du pétrole et du gaz, de la production d'énergie et de l'exploitation minière. Les solutions d'EDZCOM sont conçues et construites pour le client, garantissant une haute performance des communications commerciales stratégiques, et sont exploitées par le client via un tableau de bord lui assurant un contrôle total.

À propos de Cellnex Telecom

Le déploiement efficace de la connectivité de nouvelle génération est essentiel pour stimuler l'innovation technologique et accélérer la croissance économique inclusive. Cellnex est l'opérateur indépendant d'infrastructures de télécommunications sans fil et de radiodiffusion qui permet aux opérateurs d'accéder au réseau d'infrastructures de télécommunications avancées le plus étendu d'Europe sur la base d'une utilisation partagée, ce qui contribue à limiter les entraves à l'accès pour les nouveaux opérateurs et à améliorer les services dans les régions les plus reculées.

Cellnex gère un portefeuille d'environ 135 000 sites, dont le déploiement est prévu jusqu'en 2030, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en France, en Suisse, au Royaume-Uni, en Irlande, au Portugal, en Autriche, au Danemark, en Suède et en Pologne. Les activités de Cellnex s'articulent autour de quatre grands domaines : les services d'infrastructure de télécommunications, les réseaux de diffusion audiovisuelle, les réseaux de sécurité et de services d'urgence et les solutions pour la gestion intelligente des infrastructures et des services urbains.

La société est cotée sur le marché continu de la bourse espagnole et fait partie des indices sélectifs IBEX 35 et EuroStoxx 100. Elle est également présente dans les principaux indices de durabilité, tels que CDP, Sustainalytics, FTSE4Good et MSCI.

