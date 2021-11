Bolt s'étend en Europe avec PrestaShop et la marque LVMH Benefit Cosmetics

« Le shopping est un langage universel. Que nous soyons à Mannheim, Marseille ou Miami, nous apprécions tous de pouvoir régler nos achats en ligne d'un simple clic, dans la langue et la devise qui nous sont les plus familières », a déclaré Ryan Breslow, fondateur et PDG de Bolt. « Nous ne pourrions pas être plus fiers de nous lancer en Europe pour la première fois en partenariat avec Benefit Cosmetics et PrestaShop pour offrir à leurs utilisateurs finaux la facilité du paiement en un clic. Les sites marchants de Benefit Cosmetics et PrestaShop pourront atteindre de nouveaux acheteurs grâce à notre réseau, convertir des acheteurs invités ponctuels en clients fidèles, et instaurer la confiance et la fidélité des clients sur plusieurs marchés européens. »

Selon Statista, dans le monde, 43 % des propriétaires de smartphones utilisent leur téléphone pour faire des achats en ligne, et ils préfèrent que les sites de commerce électronique affichent les informations sur les produits, les frais d'expédition et les taxes dans leur langue maternelle, ainsi que les prix dans leur devise locale. Pour aider les commerçants européens qui cherchent à offrir une expérience de commerce électronique localisée qui améliore la conversion et la confiance, Bolt a ajouté une capacité de traduction automatique à sa plateforme, et a rendu sa fonctionnalité de paiement Bolt One Click entièrement conforme au RGPD. La société a également obtenu l'authentification 3D Secure pour la conformité PSD2 afin de prendre en charge les paiements en Europe.

« En tant que société axée sur le consommateur, Benefit Cosmetics s'efforce d'offrir aux professionnels de la beauté la meilleure expérience de marque possible, que ce soit par le biais d'un pop-up empirique ou d'un passage en ligne des plus fluides », a affirmé Cindy Shen, VP, e-commerce mondial et CRM chez Benefit Cosmetics. « Nous avons choisi Bolt pour optimiser le paiement en ligne de nos quatre sites web internationaux en raison de son expérience de paiement transparente et de son réseau d'acheteurs prêts pour l'expérience de paiement en un clic. Nous venons tout juste de la lancer et nous constatons déjà que nous clients sont très enthousiastes face à la facilité avec laquelle ils peuvent acheter leurs produits favoris. »

« Nous savons que notre réseau de détaillants à travers l'Europe bénéficiera grandement de l'écosystème ouvert de Bolt », rapporte Christophe Bouron, CRO, PrestaShop. « La technologie de Bolt changera la donne pour tous nos commerçants, des petites aux moyennes entreprises, en leur permettant de rivaliser de manière plus équitable avec les plateformes de vente au détail mondiales qui dominent le marché aujourd'hui. »

Outre la traduction automatique des sites web, des courriels et des SMS dans différentes langues, la plateforme de Bolt localise désormais tous les champs d'adresse des acheteurs, de sorte qu'ils peuvent rapidement et facilement créer une identité client unique leur permettant de régler leurs achats en un clic sur n'importe quelle plateforme de commerce électronique du réseau de Bolt. La plateforme prend en charge une gamme étendue et croissante de méthodes de paiement alternatives populaires aux États-Unis et en Europe.

