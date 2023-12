Bonne année chanceuse avec "I Love Fruit & Veg from Europe"

Manger des fruits et des légumes est bénéfique toute l'année, mais lors du réveillon du Nouvel An, les consommer prend une valeur supplémentaire car ils apportent bien-être et prospérité. Bonne chance, abondance, argent et santé, en effet, riment avec fruits ronds et légumes verts. Ainsi, en jouant avec la symbolique et les croyances populaires, pour une nouvelle année saine et prospère, il faut commencer par la table : c'est le vœu du projet "I Love Fruit & Veg from Europe", promu par les organisations Agritalia, A.O.A., La Deliziosa, Meridia, Terra Orti et cofinancé par la Commission européenne, dans le but de promouvoir la consommation consciente de produits horticoles européens de qualité, y compris dans leurs versions biologiques et AOP / IGP. Pour le réveillon du Nouvel An, ne doivent pas manquer : fruits secs, grenade, dattes, chou et brocoli. Les fruits, de préférence ronds, rappellent la forme des pièces de monnaie, tandis que les légumes, mieux s'ils sont verts, évoquent l'espoir et les "verdoni", l'argent.

Une place d'honneur revient également aux fruits secs, porte-bonheur par excellence en France, où l'on doit en manger treize types différents. En Italie, sept suffisent. Dans la Rome antique, les fruits secs étaient un symbole de bon augure, surtout pendant les mariages. Les fruits secs à coque dure et à l'intérieur tendre comme les amandes, les noix et les noisettes sont ensuite devenus des symboles chrétiens.

Autre fruit chanceux, la grenade, aimée des déesses Junon et Vénus, et, dans la mythologie grecque et romaine, représentative de la richesse. Sous sa peau se cachent des graines rouges et juteuses à utiliser pour enrichir en goût et en beauté de nombreux plats.

Les dattes, douces et charnues, sont aussi des fruits porte-bonheur, et dans ce cas aussi, la croyance remonte aux Romains qui avaient l'habitude de les offrir en cadeau à leurs amis et parents pour leur souhaiter bonne chance. Pour les temps modernes, voici une entrée gourmande et porteuse de bonnes augures : des dattes avec du fromage mascarpone et des noix.

Beaucoup de fruits verts avec les variétés de choux, qui sont nombreuses et apportent santé et richesse : brocolis, brocolis, chou-fleur, choux de Bruxelles, chou. Leurs propriétés bénéfiques sont multiples et grâce à la grande quantité de fer, de calcium végétal et de sels minéraux, ils sont parmi les légumes les plus nutritifs que l'on trouve dans la nature.

Joyeuses fêtes de la part de I Love Fruit & Veg from Europe. Profitez-en !

